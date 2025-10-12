Amaral regresa a los escenarios tras un parón por problemas de salud: "Estoy recuperada"

Este sábado 11 de octubre por la noche, Amaral ha celebrado un nuevo concierto en la plaza de toros de Toledo ante casi 6.000 personas, con las entradas agotadas desde hace varias semanas.

Con este espectáculo, el dúo ha regresado a los escenarios tras un pequeño parón por la crisis respiratoria que sufrió Eva Amaral. "Estoy de vuelta y recuperada totalmente, y disfrutando muchísimo, estas tres semanas se me han hecho larguísimas", ha dicho la artista sobre el escenario, tal y como recoge ABC.

Para el grupo, este concierto en Toledo ha sido "muy especial" por ser un chute de energía tras casi un mes de ausencia, durante el cual Amaral se vio obligada a cancelar eventos. Uno de ellos fue su cita con el Local de Ensayo Europa FM, que tuvo que ser aplazada.

Durante las dos horas de show, el dúo ha tocado 29 canciones, entre ellas Dolce Vita, Toda la noche en la calle, Moriría por vos, Cómo hablar o la irrepetible Marta, Sebas, Guille y los demás, que ha supuesto el punto culmen del concierto gracias a la euforia del público.

La actuación se ha enmarcado en FARCAMA Suena 2025, una iniciativa de la Junta de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es combinar música y artesanía en el marco de la Feria de Artesana de Castilla-La Mancha (FARCAMA). Además, también ha supuesto la continuación de la gira Dolce Vita Tour, cuya parada anterior en La Palma tuvo que ser aplazada.