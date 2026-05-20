Kylie Minogue cuenta que sufrió cáncer por segunda vez: "La detección temprana fue de mucha ayuda"

La cantante se sincera sobre su estado de salud en la serie documental Kylie , donde relata que tuvo un segundo diagnóstico de cáncer en 2021.

Kylie Minogue (57 años) ha revelado que en 2021 recibió un segundo diagnóstico de cáncer tras el primero que sufrió en 2005. Años después de superar el primero, la australiana tuvo que hacer frente a la misma enfermedad por segunda vez, aunque en esta ocasión lo hizo desde el silencio mediático.

Así lo cuenta la cantante en su serie documental Kylie, donde asegura que quiso llevar esta situación de manera discreta y que, finalmente, consiguió superarlo de nuevo. "He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decirlo. No sentía ninguna obligación de contárselo al mundo, y simplemente no podía porque era solo una sombra de lo que fui", asegura Minogue.

"Quería contar lo que había pasado para poder dejarlo ir"

Entre medias de su tratamiento, Kylie Minogue vivió un éxito masivo con el lanzamiento de su canción de regreso, Padam Padam (2023). En este sentido, la cantante asegura que su "pasión por la música" fue una gran motivación y que, para ella, "la vida tiene sentido arriba del escenario".

"Quería contar lo que había pasado para poder dejarlo ir. Me sentaba en las entrevistas y a cada oportunidad que tenía pensaba que era el momento, pero me lo guardé para mí", cuenta sobre esta etapa. Además, su hermana Dannii Minogue también se sincera sobre todo esto: "No sabíamos si volvería a estar bien otra vez. Solo quería estar con ella".

Como parte del material promocional de la serie, Minogue defiende que ella misma ha decidido revelar este segundo diagnóstico, el cual surgió durante un chequeo rutinario: "Habrá alguien ahí a quien le ayudará este recordatorio para hacer sus chequeos. La detección temprana fue de mucha ayuda y estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien", apunta.

Según apunta Jenesaispop, la canción Story de su álbum Tension (2023) hablaría de este asunto: "No caminé por el lado salvaje ni caí en el cielo nocturno / No dejé que el mundo lo supiera / Estaba librando una gran batalla, luchando contra una luz oscura / Ardiendo con fuerza por dentro", dice la letra.