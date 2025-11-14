Lady Gaga avanza sus futuros planes de boda y su deseo de ser madre: "Es lo que más quiero"

Lady Gaga está en uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista de Poker Face sigue inmersa en su Mayhem Ball, gira con la que está arrasando por medio mundo. Para de este éxito viene dado por el lanzamiento de su último disco Mayhem, que la ha llevado a obtener seis nominaciones a los Grammy.

Con este momento profesional tan sano, Lady Gaga y su futuro marido Michael Polanski han avanzado cuáles son sus intenciones contraer matrimonio durante o después de la gira. "Estamos hablando de eso todo el tiempo", ha confesado Polansky en una entrevista en Rolling Stone el pasado 13 de noviembre. "Tenemos estos descansos y son tentadores. Es como, 'Está bien, ¿podemos casarnos ese fin de semana?' No queremos una boda realmente grande, pero queremos disfrutarla. En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no es que vaya a cambiar mucho" ha añadido el empresario.

Los hijos de Elton John y David Furnish, quienes son también ahijados de la artista, han inspirado a la pareja para este proyecto. Tal y como ha contado Polasnky en dicho medio: "Sus hijos son muy felices. Lo más importante es hacer sentir como si esto fuera solo nuestra familia, esto es lo que hacemos. Que ella sea Lady Gaga no es algo que tenga que compartimentar lejos de su relación conmigo o cuando sea madre".

Por su parte, Lady Gaga ha sido contundente con sus planes de maternidad: "Ser madre es lo que más quiero". "Y va a ser un padre hermoso. Estamos muy entusiasmados con eso", ha expresado.

Así fue cómo Michael Polasky le pidió matrimonio a Lady Gaga

Los planes de boda de Lady Gaga se confirmaron en julio de 2024, en medio de los Juegos Olímpicos de París, cuando la cantante presentó al Michael como su prometido ante el primer ministro francés Gabriel Attal.

No obstante, la pedida de boda vino de mucho antes. Fue durante el cumpleaños de la artista cuando la pareja planeó una escalada. Tal y como contó la cantante en el programa Jimmy Kimmel Live el pasado mes de octubre de 2024, Lady Gaga detalló que Michael le hizo la propuesta.

"No me pidió matrimonio en la cima. Subimos a la cima, miramos a nuestro alrededor, hicimos algunas fotos y luego bajamos. Estábamos volviendo a la habitación, hablando, y él me dijo que, en realidad, fue muy típico de Michael preguntarme si me podía preguntar algo" detalló la cantante. En ese instante, Michael le hizo la propuesta con un sí rotundo por parte de la cantante.