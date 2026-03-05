La respuesta de Aitana a los haters: "No, no tengo más canciones"

Aitana en la Semana de la Moda de Milán | Piovanotto Marco / ABACA / GTRES

Aitana está expandiendo el éxito de Superestrella más allá de España. Mientras el tema sigue sonando en radios y en plataformas, ahora también está teniendo un impacto considerable en Latinoamérica. Por ejemplo, en México es una de las 150 canciones más escuchadas del momento en Spotify.

Por supuesto, Aitana es consciente del potencial que tiene esta composición. El público sigue escuchándola a pesar de que vio la luz hace ya casi un año —el 29 de mayo—. Por eso, aparte de cantar Superestrellaen Los Ángeles el pasado mes de febrero, la catalana sigue compartiendo vídeos en redes sociales con este tema para impulsar su viralidad en plataformas como TikTok.

Esa insistencia ha despertado críticas de algunos usuarios. El pasado 26 de febrero, el usuario @lecheazukarada comentó con dureza una de estas publicaciones de Aitana en X: "Qué pesada, colega, no tiene más música o qué". Seis días después, este miércoles 4 de febrero, la cantante ha compartido un nuevo vídeo con Superestrella respondiendo a esta persona.

"No, no tengo más canciones ahora mismo. Solo Superestrella", ha dicho para defender la promoción del tema. "Por cierto, [en] México ha entrando en el top 200. Es que os amo, ¿sabes?", ha añadido en la descripción del post en referencia a las listas de éxitos en streaming.

Con esta estrategia, Aitana busca expandir el éxito de Superestrella más allá de las fronteras españolas. Y, aunque algunos usuarios critiquen el comportamiento de la artista, ella está dispuesta a defender su canción por encima de todo.