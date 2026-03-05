Britney Spears, arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol

Este miércoles 4 de marzo Britney Spearshabría sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, según informa el portal estadounidense TMZ. La cantante fue detenida en el condado de Ventura, California, durante la noche.

Así lo han confirmado fuentes policiales al citado medio, que expone que la intérprete de Oops!... I did it again fue detenida y esposada por la Patrulla de Carreteras de California.

La detención se habría producido a las 21:30 de la noche, pero poco después habría sido liberada, "según los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura, como recoge TMZ.

No es la primera vez que la intérprete de Toxic tiene problemas legales. Cabe recordar que en 2007 enfrentó cargos por delitos menores y una pena de cárcel por presunto atropello con fuga en Los Ángeles. Finalmente los cargos del choque fueron retirados y un jurado la absolvió del cargo por conducir sin carné en California.

Un arresto tras una victoria legal

Britney Spears se habría topado con este problema poco después de haber recibido la concesión de una orden de restricción permanente contra un hombre en Luisiana que apareció en su casa de Los Ángeles.

Este acusado no tenía relación con la cantante, pero llevaba acosándola por Internet desde 2013. Y acudió al domicilio de la artista después de compartir varias "publicaciones perturbadoras en las redes sociales".