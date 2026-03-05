Cuándo y dónde fue el último (y único) concierto de Kanye West en España

Kanye West sigue con su modus operandi como artista espontáneo, y ha anunciado por sorpresa un concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 30 de julio de este 2026. El artista —que ahora se hace llamar YE— conquistará España a través del estadio en un concierto único en nuestro país.

Todo apunta a que el rapero no anunciará más fechas, por lo que los fans del artista en España tienen solo una oportunidad de verle en directo. Madrid se suma a las citas de la gira europea, que pasarán también por Reggio Emilia (Italia), Arnhem (Países Bajos) y Marsella (Francia).

Último y único concierto de Kanye West en España

Fue en 2006 la única vez que Kanye West ha actuado en España. Lo hizo con un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona el 12 de marzo, el que se convirtió en su primer show en nuestro país y, hasta este 2026, el único.

El artista de hip-hop escogió este famoso recinto de la capital barcelonesa para presentar su disco Late registration. En este concierto el cantante estuvo acompañado de una banda y un cuarteto de cuerda, junto a los que actuó frente a 2.000 personas.

De hecho, este concierto fue el cierre de su gira europea aquel año. Y para darle un final que merecía al tour entonó temas como Diamonds from Sierra Leone, Touch the sky, Heard em say y Gold Digger.

20 años después Kanye West vuelve a España. Desde aquel primer show en nuestro país YE ha lanzado 10 álbumes (en solitario y colaborativos) y ha dado cuatro giras, por lo que su repertorio y sus tablas han aumentado hasta convertirlo en un artista de lo más veterano.

Y la vuelta de YE a nuestro país es a lo grande: pasa de 2.000 espectadores en su primer concierto en 2006 a los 70.000 que acoge el estadio Metropolitano en su máxima capacidad.

Otra aparición sobre el escenario en España

Cabe recordar que Kanye West actuó en otra ocasión en nuestro país, pero de manera limitada: el artista cantó unos minutos en 2010 en un show de la Puerta de Alcalá de Madrid, en una celebración musical como antesala de la entrega de los premios MTV EMA 2010 en la Caja Mágica de la capital.

El artista se subió al escenario para interpretar Hurricane junto a Leto y su tema Power en solitario. A su actuación como invitado se sumaron otras estrellas con sus propias interpretaciones, como Katy Perry, Linkin Park y 30 seconds to Mars. Aunque hubo 88.000 personas como público en las calles de Madrid, el espectáculo musical no era una cita exclusiva del rapero.