Cómo comprar las entradas de los conciertos de Pitbull en España: preventas, venta general y precios

¡Pitbull está de vuelta!

Mr. Worldwide ha vuelto a los escenarios con su gira I'm back, y España no podía faltar entre los países que se recorrerá el artista. Después de anunciar este tour tan especial el cantante ha añadido fechas en países europeos como Portugal, Suiza, Alemania, Polonia y Lituania, entre otros. Y nuestro país también acogerá este regreso a lo grande.

Pitbull dará dos conciertos en España este 2026, con Europa FM como radio oficial: el 4 de noviembre actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 5 de noviembre lo hará en el Movistar Arena de Madrid.

Cómo comprar las entradas para ver a Pitbull

Pitbull lleva sin actuar en España en concierto casi 15 años, por lo que no te puedes perder al intérprete de Give Me Everything en directo.

Y para no quedarte sin entradas hay varias oportunidades de conseguirlas:

Preventas

A partir del miércoles 11 de marzo podrán comprar las entradas para ver a Pitbull los clientes del Banco Santander a través de Live Nation-S.SMusic. La preventa comienza a las 10:00 horas.

A partir del jueves 12 de marzo se activa la segunda preventa para todos los interesados a través de Live Nation. Se abre a las 10:00 horas.

Venta general

Para aquellos que no accedan a la preventa hay una última oportunidad de conseguir entradas para Pitbull: será el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas. Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte inglés.

Los precios de las entradas para ver a Pitbull

Tal y como detallan los canales oficiales, los precios de las entradas de los conciertos de Pitbull en España partirán de los 60 euros (más gastos de distribución). El precio varía según el tipo de entrada.

Todas las fechas de Pitbull I'm Back Tour Europeo / UK