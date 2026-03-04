¿Cuánto cuestan las entradas de TINI? Los precios de sus conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia
TINI saca a la venta este 4 de marzo las entradas para las fechas de su gira FUTTTURA TOUR en Madrid, Barcelona y Valencia. Pero ¿cuánto cuestan los tickets para sus seis conciertos en España?
Entradas conciertos 'FUTTTURA TOUR' de TINI en España
Así es el escenario de 'FUTTTURA' de TINI en sus conciertos en España
Setlist de 'FUTTTURA' de TINI: todas las canciones que canta en concierto
TINI está preparada para conquistar a su publico español en 2027 con seis conciertos confirmados en Valencia, Madrid y Barcelona:
- Valencia - Roig Arena - 19 de enero 2027
- Valencia - Roig Arena - 20 de enero 2027
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 22 de enero 2027
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 23 de enero 2027
- Madrid - Movistar Arena - 26 de enero 2027
- Madrid - Movistar Arena - 27 de enero 2027
Con estos espectáculos, la argentina hará un recorrido por toda su trayectoria musical, empezando por los temas de Violetta, la serie de Disney que la dio a conocer, y terminando por sus hits más actuales.
Las entradas para el FUTTTURA TOUR salen a la venta este miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas en Ticketmaster, aunque la preventa ha empezado a las 12:00. Gracias a este proceso, los fans han podido comprobar cuánto cuestan los tickets para ver a TINI en España, pues los precios no se conocían previamente.
Cuánto cuestan las entradas de TINI en España
Una vez ha empezado la preventa, los seguidores de TINI han compartido los precios de las entradas en redes sociales:
- Pista: 103,50 €
- Asiento Reservado Grada: 57,50 €-172,50 €
- Siento Reservado junto Pasillo: 74,70 €-189,80 €
- Asiento Reservado Grada-Visibilidad Reducida: 69,10 €-92,00 €
Entradas VIP:
- FUTTTURA Experience: 379,50 €
- TINI GOLD Experience: 276,00 €
- TINI SILVER Experience: 212,70 €
- Early Entry Pista: 287,50 €