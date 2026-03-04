¿Cuánto cuestan las entradas de TINI? Los precios de sus conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia

TINI está preparada para conquistar a su publico español en 2027 con seis conciertos confirmados en Valencia, Madrid y Barcelona:

Valencia - Roig Arena - 19 de enero 2027

Valencia - Roig Arena - 20 de enero 2027

Barcelona - Palau Sant Jordi - 22 de enero 2027

Barcelona - Palau Sant Jordi - 23 de enero 2027

Madrid - Movistar Arena - 26 de enero 2027

Madrid - Movistar Arena - 27 de enero 2027

Con estos espectáculos, la argentina hará un recorrido por toda su trayectoria musical, empezando por los temas de Violetta, la serie de Disney que la dio a conocer, y terminando por sus hits más actuales.

Las entradas para el FUTTTURA TOUR salen a la venta este miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas en Ticketmaster, aunque la preventa ha empezado a las 12:00. Gracias a este proceso, los fans han podido comprobar cuánto cuestan los tickets para ver a TINI en España, pues los precios no se conocían previamente.

Cuánto cuestan las entradas de TINI en España

Una vez ha empezado la preventa, los seguidores de TINI han compartido los precios de las entradas en redes sociales:

Pista : 103,50 €

: 103,50 € Asiento Reservado Grada : 57,50 €-172,50 €

: 57,50 €-172,50 € Siento Reservado junto Pasillo : 74,70 €-189,80 €

: 74,70 €-189,80 € Asiento Reservado Grada-Visibilidad Reducida: 69,10 €-92,00 €

Entradas VIP :