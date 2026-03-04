Shinova anuncia gira de conciertos en 2026: cuándo comprar entradas y cómo funciona la preventa
Shinova anuncia su gira de conciertos La Tormenta Perfecta Tour 2026 con ocho primeras fechas. El espectáculo presentará en directo las canciones de su nuevo EP, que verá la luz el 8 de mayo. A continuación, te contamos cómo y cuándo comprar entradas.
Shinova cierra un círculo en Madrid con su primer concierto en el Movistar Arena
Todos los artistas invitados al concierto de Shinova en Madrid: de Rozalén a Tanxugueiras
Después de dos años girando con El Presente, Shinova anuncia las primeras fechas de La Tormenta Perfecta Tour 2026, una gira con la que sus integrantes inician una serie de conciertos por algunas de las principales ciudades del país para presentar en directo su próximo EP, La Tormenta Perfecta, disponible a partir del 8 de mayo.
Este año, la banda hará un número muy limitado de fechas, acompañado de una sección de cuerdas en directo. Un espectáculo concebido como una experiencia única, donde la fuerza del repertorio se fusionará con una diseño sonoro y visual especialmente pensado para esta nueva etapa.
Fechas de conciertos de Shinova en 2026
"Una gira muy especial por auditorios presentando nuestro nuevo EP con sección de cuerdas en directo. No podemos tener más ganas de estas fechas. Aún queda alguna por anunciar, pero no serán muchas", escribe Shinova en redes sociales. De momento, desvelan ocho conciertos:
- 11 de junio – Madrid – Noches del Botánico (sold out)
- 20 de junio – Gijón – Teatro La Laboral
- 27 de junio – Logroño – La Bodega Live
- 16 de julio – Barcelona – BARTS, Poble Espanyol
- 18 de septiembre – Zaragoza – Sala Mozart del Auditorio
- 10 de octubre – Valladolid – Teatro Carrión
- 14 de noviembre – A Coruña – Palacio de la Ópera
- 20 de noviembre – Bilbao – Euskalduna
Cómo comprar entradas
La preventa comienza el jueves 5 de marzo a las 10:00. Para acceder, hace falta unirse al canal de Shinova en Instagram o apuntarse a su newsletteren este enlace.
Por su parte, la venta general de entradas empieza el viernes 6 de marzo a las 10:00 a través de la página web del grupo.
Con La Tormenta Perfecta Tour 2026, Shinova invita al público a adentrarse en un viaje emocional donde cada canción es una escena y cada concierto, una historia que —esta vez— sí llegará hasta el final.