Shinova anuncia gira de conciertos en 2026: cuándo comprar entradas y cómo funciona la preventa

Shinova en el cartel de su gira 'La Tormenta Perfecta Tour 2026' | EMERGE

Después de dos años girando con El Presente, Shinova anuncia las primeras fechas de La Tormenta Perfecta Tour 2026, una gira con la que sus integrantes inician una serie de conciertos por algunas de las principales ciudades del país para presentar en directo su próximo EP, La Tormenta Perfecta, disponible a partir del 8 de mayo.

Este año, la banda hará un número muy limitado de fechas, acompañado de una sección de cuerdas en directo. Un espectáculo concebido como una experiencia única, donde la fuerza del repertorio se fusionará con una diseño sonoro y visual especialmente pensado para esta nueva etapa.

Fechas de conciertos de Shinova en 2026

"Una gira muy especial por auditorios presentando nuestro nuevo EP con sección de cuerdas en directo. No podemos tener más ganas de estas fechas. Aún queda alguna por anunciar, pero no serán muchas", escribe Shinova en redes sociales. De momento, desvelan ocho conciertos:

11 de junio – Madrid – Noches del Botánico (sold out)

– Noches del Botánico (sold out) 20 de junio – Gijón – Teatro La Laboral

– Teatro La Laboral 27 de junio – Logroño – La Bodega Live

– La Bodega Live 16 de julio – Barcelona – BARTS, Poble Espanyol

– BARTS, Poble Espanyol 18 de septiembre – Zaragoza – Sala Mozart del Auditorio

– Sala Mozart del Auditorio 10 de octubre – Valladolid – Teatro Carrión

– Teatro Carrión 14 de noviembre – A Coruña – Palacio de la Ópera

– Palacio de la Ópera 20 de noviembre – Bilbao – Euskalduna

Cómo comprar entradas

La preventa comienza el jueves 5 de marzo a las 10:00. Para acceder, hace falta unirse al canal de Shinova en Instagram o apuntarse a su newsletteren este enlace.

Por su parte, la venta general de entradas empieza el viernes 6 de marzo a las 10:00 a través de la página web del grupo.

Con La Tormenta Perfecta Tour 2026, Shinova invita al público a adentrarse en un viaje emocional donde cada canción es una escena y cada concierto, una historia que —esta vez— sí llegará hasta el final.