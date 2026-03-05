Entradas Kanye West en Madrid: cómo apuntarse a la preventa y cuándo comprarlas

Kanye West, ahora más conocido como Ye, volverá a España 20 años después. En 2006, el cantante celebró su primer y último concierto en el país en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Ahora, dos décadas después, actuará en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el jueves 30 de julio. Se espera que suenen éxitos como Power, Runaway u Only One.

Se trata de un "único show", por lo que todo apunta a que no se anunciarán nuevas fechas. Sus fans tendrán una sola oportunidad para conseguir las entradas en España, aunque el artista también ha anunciado fechas en otras ciudades europeas: Reggio Emilia (Italia), Arnhem (Países Bajos) y Marsella (Francia).

Cómo y cuándo comprar las entradas

Para acceder a la preventa del concierto de Kanye West en Madrid hay que registrarse a través de Yemadrid.com.

La venta privada exclusiva empieza el martes 10 de marzo a las 10:00, según Roller Group. Los registrados recibirán más información en el correo electrónico que hayan facilitado al rellenar la suscripción.

De momento, no se conoce información sobre la venta general.

Qué se sabe de los precios

Tampoco hay información sobre los precios oficiales de las entradas del concierto de Ye en el Metropolitano de Madrid. Aun así, los costes de su show en Reggio Emilia (Italia) pueden servir de refenrecia: van de los 125 euros a los 659 euros, gastos aparte.