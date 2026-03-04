Un experto encuentra 'peros' a la voz de Rosalía en los BRIT Awards: "Este tema está por encima de sus posibilidades"

"A mí no me ha sorprendido", ha declarado el director vocal Israel Del Amo sobre la actuación de Rosalía en los BRIT Awards 2026 con Berghain.

La catalana actuó junto a Björk por primera vez en estos premios con uno de los temas de su disco LUX, recibiendo más tarde el premio a Artista Internacional del Año.

Para muchos, esta actuación fue sublime, pero, si analizamos su interpretación desde la perspectiva de la técnica vocal, su estilo operístico no ha estado a la altura.

"Vocalmente, está claro que está intentando hacer casi una configuración vocal llamada ópera, pero para mi gusto se queda a medio camino", anuncia el experto Israel Del Amo. "Su laringe no está tan baja y esto es precisamente lo que aporta esa oscuridad a este estilo, y es realmente lo que lo diferencia del pop".

Además, ha apuntado que hace demasiados "inicios aspirados", lo cual resta proyección y cuerpo vocal a su actuación. "Algo que me llama muchísimo la atención es que hace respiraciones claviculares todo el rato y alarga muchísimo cada frase, llegando a colapsar su sistema, y por eso conforme va avanzando, va perdiendo ese color oscuro y al final se queda en algo estridente", puntualiza.

Sin embargo, no pierde la fe en Rosalía y ve viable que pueda llegar a dominar este estilo a la perfección: "Creo que Rosalía puede conseguir ese sonido porque sin duda tiene muy buen instrumento, pero su técnica vocal no está bien enfocada para esto. En cambio, cuando vuelve a lo suyo, a mí me encanta".

"A día de hoy este tema me parece que está por encima de sus posibilidades vocales", sentencia el experto, quien ya había valorado otras interpretaciones de la catalana como su actuación en The Tonight Show de Jimmy Fallon con LA PERLA.