Lady Gaga detiene su concierto en Bélgica durante tres minutos para ayudar a una fan

Los conciertos en directo crean vínculos imborrables entre los artistas y sus fans, aunque esa cercanía a veces se manifiesta por momentos complicados. Eso es lo que ha pasado en el concierto de Lady Gaga en Amberes (Bélgica) de este martes 11 de noviembre, cuando la artista ha detenido el show de su gira The Mayhem Ball para ayudar a una fan.

En medio de su interpretación al piano del tema The Edge of Glory, Lady Gaga se ha levantado de su banqueta tras visualizar problemas en la pista. "Paren, paren, paren. ¿Está todo bien? ¿Están bien?", ha preguntado la artista ante el posible desmayo de una fan.

Mientras parte del público gritaba a modo de ovación, la estadounidense ha pedido paciencia hasta que se solucionara el incidente. "Solo un segundo. Esperen un segundo. Si todos pudieran esperar pacientemente para asegurarnos de que ellos están bien...", ha repetido.

Tres minutos después de detener el concierto, Lady Gaga ha reanudado su actuación de The Edge of Glory tras preguntar una última vez por el estado de la fan. Y lo ha hecho ante los aplausos del público, que han celebrado tanto el bienestar de la asistente como el ejemplar comportamiento de la artista.

El concierto de Lady Gaga en Bélgica ha tenido lugar pocos días después de sus tres shows en Barcelona, celebrados los días 28, 29 y 31 de octubre en el Palau Sant Jordi. En total, la estadounidense congregó a 54.000 personas coincidiendo con Halloween, una fecha muy señala para la artista.

De momento, la cantante tiene previsto poner fin a su gira The Mayhem Ball el 13 de abril de 2026 con un último espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York.