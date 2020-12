Lady Gaga sorprende con el lanzamiento de su propia línea de galletas

Tras un año repleto de proyectos, Lady Gaga ha sorprendido a sus 'Little Monsters' con el anuncio de su línea de galletas inspiradas en su álbum Chromatica. Y no, la cantante no se ha pasado al mundo de la repostería tras la publicación de su último disco, sino que se trata de una asociación entre la marca Oreo y la artista americana.

El anuncio ha sido lanzado por la propia Lady Gaga a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. En un vídeo de Instagram la cantante enseñaba a sus seguidores el que será el diseño de sus galletas.

Con un aspecto personalizado en el que aparecerá el nombre de la cantante, las galletas serán de color rosa y contendrán en su interior una crema de color verde. Todas ellas irán dentro de un envase muy al estilo de la neoyorquina, con un packaging rosa iridiscente en el que se puede apreciar el nombre profesional de la artista en letras plateadas.

"¡Me encantan estas galletas rosas y verdes, y espero que te alegren tanto como a mí el día!" comentaba Lady Gaga mientras probaba una en directo para sus seguidores.

¿Su sabor? Aún no ha sido revelado. Sin embargo, tendrán que ser los norteamericanos los que nos lo cuenten ya que la colección solo será una edición especial para los Estados Unidos.