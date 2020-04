Lady Gaga lanza la portada de Chromatica: todo lo que sabemos sobre su próximo álbum

Tras la sencillez de la portada de Joanne, Lady Gaga vuelve a sus orígenes, a su estilo extravagante con el que llegó a lo más alto con álbumes como ‘The Fame’.

La cantante presenta la portada de ‘Chromatica’, su sexto álbum del que ya conocemos Stupid Love, donde aparece vestida con el pelo rosa, unas largas uñas, unos altos tacones, y está tumbada en un espacio con una estética industrial y redondo, que simboliza el icono que ya presentó anteriormente.

La portada llega pocos días después del comunicado en el que anunció que, aunque había sido difícil, había tomado “la decisión de posponer el lanzamiento” y que anunciaría pronto “la nueva fecha”.

Estaba previsto que el 10 de abril saliera a la venta ‘Chromatica’, pero la crisis del coronavirus ha hecho aplazar el lanzamiento y sus conciertos en Las Vegas. Ella misma se lamentaba de esta situación, y explicaba que “Tenía tantas cosas divertidas planeadas para celebrar juntos...”, desde una actuación sorpresa en Coachella hasta otras que “todavía estoy planeando compartir con vosotros muy pronto”.

Pero, este cambio no ha perjudicado a su gira de conciertos, que sigue sin sufrir modificaciones. El próximo 24 de julio, The Chromatica Ball Tour empezará en Paris, luego aterrizará en Londres (30 de julio), y en agosto seguirá en Estados Unidos (Boston, Toronto, Chicago y Nueva Jersey). En esta ocasión, Lady Gaga no pisará España, como ha hecho con sus anteriores giras.

La Mother Monster ha pedido a sus seguidores que sean fuertes en esto “tiempos difíciles”. Y tiene claro que cuando salga el álbum volveremos a “bailar juntos, sudar juntos, abrazarnos y besarnos, y hacer que sea la celebración más rimbombante de todos los tiempos”.

Pero, “hasta que llegue ese momento, ¡quedémonos todos en casa!”, donde esperemos que Lady Gaga siga descubriéndonos más secretos de ‘Chromatica’, que estará disponible en digital pero también el tres formatos físicos: en CD, en vinilo y también en cassete.

LADY GAGA PROMUEVE LA CUARENTENA

El pasado 16 de marzo, la cantante hizo pública su cuarentena voluntaria para tratar de concienciar entre sus seguidores sobre la importancia de tomarse muy en serio esta enfermedad.

En su publicación, Lady Gaga comentaba que había estado hablando con algunos médicos y científicos: "Este momento no es el más fácil para todos, pero lo más generoso y sano que podemos hacer, es ponernos en cuarentena y no pasar el rato con personas mayores de 65 años, o estar en grupos grandes".

Durante estos días de confinamiento, la artista ha compartido fotos de sus proyectos, como la publicación en la revista Paper Magazine. Pero también ha explicado cómo está pasando el tiempo junto con su novio: “jugando a videojuegos y cartas, y cuidándonos de nosotros mismos”.