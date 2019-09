Las lágrimas de Cristiano Ronaldo al recordar a su padre: "era complicado"

El delantero de la Juventus condecía una entrevista para 'Good Morning Britain' cuando el periodista Piers Morgan le mostró un vídeo del padre del futbolista hablando de su hijo. Unas imágenes que sorprendieron mucho al portugués, que asegura que la relación con su padre no fue buena.

"Nunca vi estas imágenes. No sé de dónde son. Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Realmente no conocí nunca a mi padre. Tenía problemas con el alcohol. Nunca tuve una conversación normal con él. Era complicado", dice el futbolista, visiblemente emocionado.

Y es que Cristiano Ronaldo nunca ha podido compartir su éxito profesional con su padre, Jose Dinis Aveiro, que murió en el año 2005, cuando la carrera futbolística de Cristiano acababa de empezar en el Manchester United. "Ser el número uno y que él no lo haya visto, que no me haya visto recibir premios, ver en qué me he convertido. Mi familia lo ha visto, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor, pero mi padre no ha visto nada, y ha sido... murió joven", dice entre sollozos.