Lara Álvarez aclara la verdad sobre su supuesta relación con Dani Martín

Si hace solo unas semanas salía a la luz el noviazgo de Lara Álvarez con su profesor de baile Daniel Miralles (algo que la presentadora no ha confirmado), ahora la revista Corazón le ha puesto otro pretendiente a la asturiana.

La publicación rosa asegura que la presentadora y el cantante Dani Martín mantuvieron una relación breve a final del año pasado. Sin embargo, parece que esta información no es correcta y Álvarez ha aclarado el asunto mediante un vídeo en sus stories.

El romance exprés de Dani Martín y Lara Álvarez / Revista Corazón

"Dani Martín y Lara Álvarez, un romance exprés... ¡y tan exprés, como que no ha pasado en la vida!", dice.

"No me resulta importante porque cada uno hace negocio con lo que quiere, pero ya vale, porque luego me encuentro cosas como 'el extenso currículum de amores de Lara Álvarez ' o cosas así. Que yo pienso, ¡cómo no va a ser extenso si me ponéis amores que no tengo!", asegura en otro de los diferentes vídeos que ha publicado.