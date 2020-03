Laura Escanes defiende a Risto Mejide de un usuario que se burlaba de que pudiera tener coronavirus

El uso de las redes sociales estos días de confinamiento en casa se ha disparado. Desde que el Gobierno decretó el Estado de Alarma son muchos las personas que acuden a Instagram, Facebook o Twitter para entretenerse. Aun así, con pandemia o sin ella, sigue habiendo el clásico hater que comenta para provocar. Y Laura Escanes es una de las influencias que, lamentablemente, más tiene que sufrir este tipo de conductas.

Pero lejos de amendrentarse, Laura suele responder a las críticas y la faltas de respecto con un toque de humor y siempre con educación. Durante su embarazo también recibió cientos de advertencias: que si no debía hacer ejercicio, que si tenía que cuidar la alimentación...

Esta vez todo surgió a raíz de que Laura desmintiese que Risto Mejide hubiese dado positivo en coronavirus. Algunos medios dieron esa información cuando resulta que el presentador estaba en casa haciendo cuarentena porque había tenido contacto con un contagiado, lo que no significa que él también lo tenga. El presentador hizo su programa 'Todo es Mentira' a través de una videollamada y algunos titulares dejaban caer una información adulterada.

Así, cuando Laura salió al paso para defender a Risto y asegurar que no tenía coronavirus, un seguidor le escribió: "Si lo tuviese no pasaría nada eh???". El comentario no sentó nada bien a la influencer, que no dudó en responder.

"Bueno, sí que pasaría. Que cuantos menos infectados haya, mejor. Lo que pasa que jugar a que X o Y están infectados cuando no es verdad, no creo que sea lo mejor en estos momentos. Ojalá que no tengamos que comunicar que alguno de nosotros está infectado. Eso es todo", dijo, contundente.

RISTO, TELETRABAJANDO EN CUARENTENA

"El lunes de la semana pasada estuve en una cena, en la que había dos personas más. Como todos los miércoles volví a mi casa, no había alerta sanitaria, nada… La gente seguía desplazándose por el país, sí que había que tomar una serie de precauciones como no darse la mano. Pasó el miércoles por la noche y el jueves con mi familia y el viernes recibo el mensaje de Mediaset comunicando que nos van a partir en dos equipos por precaución, por si había algún infectado, que el otro pudiese seguir trabajando”, decía Risto para explicar su participación virtual en Todo Es Mentira.

"Horas más tarde del mismo viernes, recibo un mensaje de una de esas dos personas con las que había cenado el lunes que me dice que es posible que tenga el coronavirus. Lo primero que hago es quedarme en mi casa, no salir ni para comprar el pan y hacer lo mismo con los miembros de mi familia. Por supuesto, tomarnos la temperatura cada ocho horas y llamar a un teléfono de atención sanitaria", continuaba.

"Después de una semana no hay síntomas, lo que no significa que no los vaya a haber, pero de momento no los hay", terminaba. El presentador continua la cuarentena con su familia.