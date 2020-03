El contundente mensaje de Tamara Gorro tras el positivo por coronavirus de su marido, Ezequiel Garay

Ezequiel Garay, el jugador del Valencia, ha dado positivo por coronavirus y así lo ha explicado él mismo en las redes sociales.

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata", escribía el futbolista en las redes, haciendo referencia a su última lesión, y añadía que, a pesar de tener coronavirus, "me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado".

Sin embargo, sus palabras han preocupado a los seguidores de su mujer, Tamara Gorro. Tras recibir un aluvión de mensajes, la colaboradora de televisión ha publicado un vídeo en Instagram en el que ha explicado su situación actual.

"Yo supongo que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él", ha dicho Gorro, pero ha relatado que hará caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no pedirá la prueba porque está bien, no tiene síntomas y sobre todo no quiere colapsar el sistema sanitario.

Por otro lado, ha aclarado que sus hijos están en una casa en Madrid, con otros familiares. Y que de momento, ella y Ezequiel estarán separados.

Horas después de su mensaje, Tamara Gorro ha compartido una romántica foto lanzando un beso a Ezequiel Garay a través de un cristal. La instantánea recuerda mucho a la que ha compartido Heidi Klum, con síntomas de coronavirus, junto con su marido.