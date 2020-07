Laura Escanes habla de la alimentación de su hija Roma: "Me he sentido juzgada por no dar el pecho"

La influencer ha compartido una de sus reflexiones más personales y profundas, donde habla de los sentimientos encontrados que ha tenido a la hora de alimentar a su hija. "Me he sentido juzgada por no dar el pecho y darle biberón", confiesa.

Ser madre conlleva una gran responsabilidad y tomar decisiones que pueden ser determinantes para el futuro del bebé es una de las principales preocupaciones que se sufren. "¿Lo estaré haciendo bien?, ¿será esto lo mejor?, ¿y si...?"... La cantidad de preguntas que se agolpan en la cabeza de las mamás- sobretodo si son primerizas- es verdaderamente apabullante, así que la seguridad en uno mismo es clave para no sufrir bajones.

Si a todo esto le sumas un trabajo como influencer y más de millón y medio de seguidores pendientes de cada paso que da... Puede que la cabeza termine explotando si no sabes afrontar las críticas. Lo hagas bien o lo hagas mal siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, pero lo que realmente debe importar es lo que tú consideras.

Laura Escanes sabe bien lo que es recibir comentarios negativos e incluso despectivos, ya que más de una vez incluso los ha contestado. Desde que nació la pequeña Roma, la influencer se ha esforzado mucho por cuidar bien de su pequeña y el tema de la alimentación es algo que se le ha generado bastantes inseguridades.

La influener ha confesado que la decisión de no darle el pecho es la que más dudas y disgustos le ha traído. "Tengo que confesar que cuando hice esta sesión de fotos con Roma y Victoria Peñafiel me hizo estas dando el biberón pensé: "pero no es dando el pecho como tantas y tantas fotos he visto en instagram" y me sentí mal. Me he sentido juzgada por no dar el pecho y darle biberón. O cuando la primera pregunta que me hacía todo el mundo era “¿le das el pecho?”, comenzaba relatando en Instagram.

"Pero después de leer tantas historias llenas de miedos e inseguridades, desperté. Y me pregunté si era feliz. Y sí lo era. Sí lo soy. Y la miro a ella, y sé que es feliz. Las dos lo somos y eso es lo que importa. El otro día vi fotos de mujeres dando biberón y me animé a subir esta que también es especial para mí. También es nuestro momento. También creamos vínculo y apego. También está bien", sentencia junto a una foto que retrata uno de los momentos del día más especiales entre madre e hija.

Chenoa, Marta Lozano o Natalia Sánchez son algunas de las celebrities que han dado a 'me gusta'. "Yo lo que veo en esta foto es un momento precioso: una madre alimentando a su bebé. Dándole todo su amor, su mirada, su contacto y su calor. Si en la mano hay un biberón o una teta, es indiferente. La opción que tú elijas, si es la mejor para ti, es la mejor para ella", le escribió una seguidora, mostrándole todo su apoyo.

