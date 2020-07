Laura Escanes muestra el resultado de su operación de pecho

Laura Escanes siempre ha querido mantener una relación de sinceridad con sus seguidores, por eso a principios de junio decidió confesar a través de Instagram Stories una decisión de lo más personal.

"Siento que esconderlo es como engañaros o no estar contando la verdad, hace unos días me operé el pecho y ya he pasado la primera noche en casa", empezaba explicando la joven asegurando que llevaba muchos años pensando en hacerlo y que el embarazo de su pequeña Roma ha sido decisivo para dar el paso.

"Es una decisión importante y algo muy serio, tiene sus riesgos, por eso estuve tanto tiempo pensando. Ahora me duele un poquito pero va todo muy bien", concluía.

Un mes después, la influencer ha mostrado el resultado de esta cirugía estética con su primer posado en bikini tras la operación.

Laura se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Menorca junto a Risto y su hija Roma y está publicando varias fotos de sus días de relax. En una de ellas, la vemos muy sonriente en la orilla de una bonita cala con un bikini color teja, donde puede apreciarse el cambio en su busto.

Y esta no es la única novedad que está viviendo estos días. En otra imagen, la vemos sujetando a la pequeña Roma, que tiene las piernecitas dentro del agua. "Primera vez en el mar", escribe junto a la tierna imagen.