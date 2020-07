Víctor Elías y Natalia Sánchez comparten un 'final alternativo' de Los Serrano: así ha sido su reencuentro

Las casualidades es lo que tienen. Cuando llevas mucho tiempo esperando que suceda algo y de repente ese algo aparece de forma fortuita, la alegría es todavía más inmensa.

Algo así le ha sucedido a Natalia Sánchez, la inolvidable Teté de Los Serrano, que viajaba en un tren con destino Madrid cuando se encontró con Víctor Elías, su compañero de tramas y grabaciones en Los Serrano. Guille y Teté formaron pareja durante varias temporadas y sus idas y venidas encandilaron a una generación entera. Eso explica que ahora, cuando han pasado más de 10 años del final de la serie, el imaginario popular siga recordando a esos personajes tan queridos.

Los fans tampoco olvidan el 'polémico' final de la serie y por eso Natalia ha querido bromear con el asunto y transformar ese 'reencuentro' en un final alternativo.

👉 Natalia Sánchez comparte su experiencia con la lactancia materna con una preciosa foto con sus dos hijos

La actriz viajaba con sus dos hijos, la pequeña Lía y Neo, su bebé de solo dos meses, para encontrarse con su familia en Madrid, ciudad que hacía 5 meses que no visitaba. Sánchez confesaba estar nerviosa por el reencuentro, pero la tensión acumulada desapareció cuando Víctor Elías entró por la puerta del vagón. "De toooodos los vagones del tren y de tooodos los asientos y horarios posibles, ¡tenía que ir a parar al nuestro", se sorprendía la actriz.

Como era de esperar, el reencuentro ha sido inmortalizado con una foto de lo más peculiar que, 12 años después, cobra una nueva dimensión: ¿Podría ser así el final de Los Serrano?

"Los Serrano. Capítulo 148: El encuentro fortuito en nuestra "vuelta a casa"! Hacía 5 meses que no pisaba Madrid y, mira tú por dónde, a la primera persona que me encuentro, es a Víctor Elías que, de toooodos los vagones del tren y de tooodos los asientos y horarios posibles, ¡tenía que ir a parar al nuestro! Minutos antes de verle entrar por la puerta estaba hasta nerviosa por reencontrarme después de tantos meses con mi familia, no había dormido y me había imaginado el reencuentro una y otra vez! (Que, por cierto, ha sido increíble.. Ay, la familia...) el caso es que Víctor nos ha amenizado el camino y se me ha pasado volando!! ¡Ha sido el mejor recibimiento que podíamos tener! Te Ai lov iu, Pichu! PD: la foto bien podría ser del capítulo final de Los Serrano! Y no hubiera sido mal final (aunque a Diego le hubiera dado un infarto!"