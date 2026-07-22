La celebración de La Roja tras ganar el Mundial detrás de cámaras: de los dorsales de Ana Mena y Lola Indigo a la batería de Arde Bogotá

El pasado lunes 20 de julio, decenas de miles de personas acudieron a la Plaza de Cibeles para celebrar con la selección española su victoria en el Mundial. La fiesta, que se siguió en toda España a través de la televisión, contó con artistas como Aitana, Lola Indigo, Ana Mena o Arde Bogotá. Aunque hubo algunos detalles que no se pudieron ver a través de las pantallas, hemos podido descubrir un poco más sobre cómo vivieron los cantantes la celebración detrás de cámaras, gracias a sus redes sociales.

Ana Mena y el 7 de Ferrán

Ana Mena se subió al escenario junto a Lola Índigo para cantar su último tema Pa Ti Toa, que salió justo antes de que comenzase el Mundial y que, de alguna manera, le sirvió como talismán a La Roja, tal y como comentaron durante la celebración. La malagueña apareció con la camiseta de la selección, ya actualizada con las dos estrellas, con el dorsal 7, correspondiente a Ferrán Torres, autor del gol que nos dio la victoria en la final.

La artista ha hecho una publicación en Instagram en la que nos muestra algunos momentos del backstage, incluido el catering que había aquella noche, en el que no podía faltar la tortilla de patata y el jamón.

Lola Índigo y la camiseta de Borja Iglesias

De la mano de Ana Mena, Lola Índigo apareció también con la nueva camiseta de la selección, aunque en este caso, la granadina optó por el dorsal numero 26, correspondiente a su amigo Borja Iglesias, al que abrazó al llegar al escenario. Aunque en redes sociales se han sorprendido al no ver ninguna interacción entre la artista y Unai Simón, ya que minutos antes, el portero se salió al escenario al ritmo del Bachatón de la L.

La cantante también ha publicado un post en redes sociales donde, además de numerosas fotos de la celebración, podemos ver imágenes de la prueba de sonido y del backstage junto a Ana Mena.

Aitana y la segunda 'Superestrella'

Estaba claro que Aitana no podía perderse la celebración de La Roja. Después de que SUPERESTRELLA haya sonado después de todas las victorias de la selección, la catalana pudo cantar su gran éxito junto a los veintiséis futbolistas, vestida con la segunda equipación que tanto ha triunfado este año.

La artista también le ha dedicado una publicación en redes sociales a la celebración del mundial, en la que además de incluir fotos con la copa, que alzó junto a los jugadores, encontramos un vídeo grabado desde la azotea del palacio de Cibeles en el que podemos ver como puso a cantar y a saltar a los miles y miles de asistentes con el que se ha convertido en el himno de La Roja en este Mundial.

Cucurella, Borja Iglesias y la batería de Arde Bogotá

Arde Bogotá se encargó de traer el rock a Cibeles al ritmo de Los Perros. Los de Cartagena también han querido compartir algunos recuerdos de la noche tan especial que vivieron en lunes. Gracias a su publicación en Instagram, hemos podido ver de cerca cómo fue el momentazo en el que dos de los futbolistas se animaron a tocar la batería al final de la canción. "En medio de todo, Cucurella y Borja Iglesias a la batería como si vinieran a los ensayos", ha escrito la banda.