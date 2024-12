Laura Pausini detalla cómo se encuentra tras su tremenda caída en pleno concierto

El escenario suele ser un lugar mágico, siendo el nexo entre el artista y su público. No obstante, bien es cierto que para los cantantes, se pueden ver expuestos a algún riesgo. Justo esto ha sido lo que le ha ocurrido a Laura Pausini en uno de los últimos shows en directo. La artista italiana está embarcada en su World Tour Winter 2024, donde todavía le quedan varios conciertos alrededor de toda Europa, en los que vienen incluidos sus fechas en Málaga y Pamplona este mes de diciembre.

Así ha sido la caída de Laura Pausini en directo

Más allá de sus próximos directos, ha sido muy comentado uno de los últimos shows de la italiana. En concreto, el que ha tenido lugar en el Unipol Forum de Milán la semana pasada. La artista de En Cambio No lucía un espectacular vestido colorido mientras cantaba para los miles de espectadores del recinto. Fue entonces cuando Pausini, respaldada por su coro, sus músicos y cuerpo de baile, se disponía a bajar las escaleras cuando se resbaló de forma aparatosa. No obstante, la intérprete de Amores Extraños demostró que no hay piedras en el camino para sus actuaciones y no dudó en continuar su show con la mejor de las actitudes.

Las palabras de Laura Pausini tras su caída en Milán

A pesar de este pequeño incidente, Laura Pausini no ha dudado en demostrar toda su gratitud después del concierto. "Milano eres tú, eres la fuerza que no tengo cuando tengo miedo de hacerlo, eres el aplauso más grande, eres la voz en mi voz, eres la noche, más de 60 mil personas. Solo puedo arrodillarme hacia ti, gracias", expresaba la italiana en redes.

No obstante, han sido muchos los fans que no han dudado en mostrar su preocupación tras la caída de la artista. Por ello, la intérprete de La Solitudine no dudó en tranquilizar a sus fans despejando cualquier preocupación. "Laura, pero qué caída, espero que estés bien", le decía una fan, a lo que ella respondía: "Estoy muy bien".

Laura Pausini se mostraba agradecida entre los mensajes de cariño y admiración por su concierto, así como por los que le preguntaron por su estado de salud. "Acabo de ver tu caída ayer durante tu concierto en Milán. Realmente tengo mi corazón roto. Espero que hoy te sientas mejor, no estés sufriendo demasiado. Ten cuidado de ti misma, por favor, ¡te queremos!", le decía otra fan de habla francesa. La artista reiteró cómo se encontraba tras este suceso en el concierto. "Muchas gracias por tu preocupación, pero te aseguro que estoy bien", ha expresado.

World Tour Winter 2024

Laura Pausini continúa con su gira por medio mundo, demostrando que no hay escenario que se le imponga tras más de 30 años de carrera. Tras su concierto en Turín, la ganadora del Festival de Sanremo pone el foco en sus últimos directos con Marsella el próximo 3 de diciembre como su siguiente parada.

Después de esta fecha, llegará a nuestro país con dos shows más en nuestro país. Será el próximo 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga y el 7 de diciembre en el Navarra Arena de Pamplona.

A estos directos le seguirán Génova, Basilea, Múnich, Sofía, Belgrado, Liubliana, Livorno y tres conciertos en Mesina (Sicilia) para terminar el 2024 por todo lo alto.