La lesión de Dabiz Muñoz le impide esquiar pero el cocinero se lo pasa bomba "cual ángel volador"

Era el pasado mes de febrero cuando Dabiz Muñoz compartía con sus seguidores su paso por el quirófano para tratar una lesión que le causaba dolores y le impedía practicar deporte al nivel que el cocinero quería. Muñoz sufre una dismetría de 2 cm en la cadera que podría causar males mayores -como la caída de la pelvis- sino se trata adecuadamente.

Así, el cocinero lleva un tiempo guardando reposo y dejando de lado los intensos entrenamientos que practicaba. El cocinero, que es un gran amante del running, ha tenido que colgar las zapatillas por un tiempo y dedicarse a hacer otros ejercicios más rutinarios. Su mujer Cristina Pedroche le ha apoyado en todo momento y aunque Muñoz no pueda disfrutar al 100% de un fin de semana en la nieve, el cocinero no ha dejado que decaiga el ánimo.

Pedroche y Muñoz han pasado el fin de semana en Los Pirineos, disfrutando de la montaña y la naturaleza. "Amor en la nieve", escribía Pedroche junto a una imagen de la pareja.

La presentadora sí ha podido tener un primer contacto con el esquí, un deporte que no había practicado nunca pero que ha probado con mucha ilusión junto a un monitor. "Mi primera vez esquiando... Qué maravilla de deporte. Ya solo quiero esquiar. Esto fue ayer, hoy he seguido avanzando. Poco a poco 💪🏽❄️", decía Pedroche junto a un vídeo.

Como el cocinero debía guardar reposo para no agravar su lesión en la cadera Muñoz no pudo calzarse los esquís, pero sí se lo pasó bomba tirándose a la nieve "cual ángel volador".

"Este viaje a Formigal para esquiar lo tenía preparado desde hacía mucho tiempo y como no puedo esquiar por mi lesión, me he dedicado a hacer otras cosas...", explicaba el cocinero en Instagram.