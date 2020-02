Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se desnudan para celebrar su particular San Valentín

La presentadora y colaboradora de Zapeando y El Hormiguero , ha publicado una foto desnuda junto a su marido, Dabiz Muñoz , para celebrar a su manera el Día de los Enamorados : "Nosotros no somos de regalarnos nada material".

Así, juntos, sin artificios, sin nada más que ellos mismos, la pareja celebraba su amor. Y no lo hace regalándose cosas, sino cariño y tiempo, aunque sea en la cocina 😜: "Feliz día de los enamorados❤️❤️❤️❤️ Nosotros no somos de regalarnos nada material, mi regalo ya es él cada día ❤️ .Aunque si me haces hoy la cena estaría muy bien🤣🤣 @dabizdiverxo 😍", dice el texto que acompaña a la publicación en la cuenta de Cristina.

Y su chico no ha tardado en responderle, de la forma más romántica posible: "Mi todo... quien cambió las reglas @cristipedroche de mi vida y me enseñó a ser feliz 😍". ¡Ay! ¡Quédate con quien te quiera y te apoye como se quieren y apoyan ellos dos!

UN GRAN APOYO MUTUO

Hace solo unos días, Dabiz Muñoz tuvo que someterse a una operación quirúrgica para resolver unos problemas en la cadera. Porque, además de la cocina, y Cristina, la otra pasión del chef es el deporte, en especial el running.

En sus redes sociales, hemos visto numerosas fotografías y vídeos practicando este deporte, y es que aprovecha cualquier rato libre que tiene para salir a correr, algo que ha asegurado que despeja su mente y le ayuda a aclarar ideas.

Sin embargo, Dabiz Muñoz sufre unas complicaciones en la cadera que le impiden entrenar con la intensidad que le interesa, por eso tuvo que someterse a la intervención. "Me meto en boxes... Actitud ganadora siempre, la vida es para los valientes!!", decía.

Mientras, Cristina le mostraba su apoyo constante yendo "de la mano" con él, siempre. Como él lo hace cuando ella lo necesita. Cada año podemos verlo antes y después de Las Campanadas, porque nos encanta que Pedroche nos sorprenda pero, sobre todo, lo que más le gusta al género humano, es criticar. Y ella cada año se enfunda en su 'armadura' dorada, con la coraza extra del cariño y apoyo incondicional del genial chef de DiverXO.