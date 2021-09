Linda Evangelista denuncia que un procedimiento estético la ha "deformado permanentemente"

Se trata de una de las modelos más codiciadas e internacionales de los años 90. Linda Evangelista fue protagonista de cientos de campañas publicitarias, musa de innumerables diseñadores y reclamo de portada de revistas como Vogue o Harper's Bazaar.

"Fui brutalmente desfigurada"

Sin embargo, en los últimos años, Evangelista no se ha dejado ver en prácticamente ningún acto público. Apartada de los focos y las pasarelas, la modelo de 56 años solo daba pistas de su vida a través de Instagram, la misma plataforma que ha utilizado para dar a conocer el problema que la ha mantenido recluida en los últimos tiempos.

"Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometió", publicó Evangelista.

Las secuelas del procedimiento estético al que se sometió Evangelista, que en principio no era invasivo, han mermado el estado de ánimo de la modelo. El tratamiento pretendía eliminar la grasa localizada pero, según cuenta, tuvo el efecto contrario. Así, Evangelista desarrolló un efecto secundario "muy raro, pero grave" llamado hiperplasia adiposa paradójica (HAP).

Linda Evangelista en 2017 // GTRES

"Me ha sumido en un ciclo de profunda depresión"

Además, la modelo asegura que los efectos continúan aun habiéndose sometido a dos "dolorosas cirugías" de corrección que resultaron fallidas. También mantiene que ha emprendido acciones legales contra la empresa Zeltiq.

"Me ha dejado, como han descrito los medios de comunicación, 'irreconocible'", ha lamentado, refiriéndose a un titular del Daily Mail que se refería a este cambio.

"La HAP no solo ha destruido mi medio de vida, sino que me ha sumido en un ciclo de profunda depresión, tristeza y de odio a mí misma. En el proceso, me he convertido en una reclusa. Con esta demanda, estoy avanzando para librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia", terminaba la modelo, que ha recibido el apoyo incondicional de los más de 900.000 seguidores que acumula.