Liv y Mia Tyler recuerdan cuando se conocieron si saber que eran hermanas

La vida de las hermanas Liv y Mia Tyler han corrido de forma paralela en muchos aspectos, aunque ni siquiera ellas fueron conscientes de su parentesco hasta casi la adolescencia.

Tal y como han indicado en una entrevista en el podcast Sibling Revelry With Kate Hudson and Oliver Hudson, ellas no sabían que compartían a su padre, Steven Tyler, líder de la banda de rock Aerosmith, hasta que coincidieron en uno de sus conciertos.

Mia y Liv han recordado cómo crecieron por separado en New Hampshire y Maine hasta que sus madres, Bebe Buell y Cyrinda Foxe, respectivamente, las llevaron al mismo directo de la banda cuando ellas tenían ocho y nueve años. "Recuerdo que no había niños entre bastidores", ha explicado Mia sobre cómo se desarrolló la cita desde su punto de vista. "Así que nos divertimos mucho esa noche. Estábamos en la zona VIP, fuera de las salas verdes, y estábamos, ya sabes, haciendo lo que hacían las niñas de ocho y nueve años, y una fan se acercó y me dijo: Dios mío, son tan lindas. ¿Son hermanas?".

Por su parte, Liv ha profundizado en otro de los aspectos de su peculiar infancia en Maine, donde fue criada parcialmente por sus abuelos durante una época tumultuosa de su padre, lo que derivó en que la actriz llegase a creer que era hija de la estrella de rock Todd Rundgren, ya que él a menudo ejerció como figura paterna durante su infancia e incluso firmó su certificado de nacimiento en 1977.

Mia y Liv Tyler crecieron sin saber que eran hermanas. | GETTY

"Esa noche en particular de la que habla (Mia), Guns n' Roses teloneaban a Aerosmith. Era el comienzo de su canción Welcome to the Jungle", ha recordado una emocionada Liv Tyler, "conseguimos entradas, fuimos al público y estábamos de pie, y sonaba Guns n' Roses. Estaba emocionadísima porque me encantaba Guns n' Roses. Y al lado del escenario estaba una chica parada", en referencia a su hermana Mia.

"Recuerdo estar allí de pie viéndolos tocar, mirando y viendo a una chica idéntica a mí. Como si literalmente lleváramos la misma ropa. Las dos teníamos la permanente, como una permanente en espiral, y un labial rosa escarchado. Llevábamos una camiseta de un concierto de Aerosmith, leggings negros y zapatillas altas Reebok. Me miré y pensé: espera, esa soy yo. Fue muy raro. Era como mirarme al espejo y ver doble", ha explicado en el podcast.

"Miré a mi mamá y se puso a llorar. Mi mamá estaba a punto de llorar, y yo le pregunté: ¿Steven es mi papá? Y ella se puso a llorar", ha indicado, un momento que derivó cómo le "contó toda la historia de la manera más sincera y hermosa".

Tras ser consciente de la circunstancia, Liv construyó una relación con su padre biológico y su media hermana, y entendió el impacto emocional que la revelación tuvo en su figura paterna sustituta, Todd Rundgren ."Creo que probablemente todavía es muy duro y doloroso, y no hablo lo suficiente con él. Lo amo. Tengo hermanos suyos y tuve una familia entera con ellos", ha reconocido acerca de su relación con Rundgren, con quien su madre, Bebe Buell, salió aproximadamente cuando ella nació.