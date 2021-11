"Llevo días preguntándome qué ha fallado": Las emotivas palabras de Pelayo Díaz tras su separación de Andy Mc Dougall

La separación de Pelayo Díaz y Andy McDougall ha pillado a muchos por sorpresa. A pesar de que presumían de una relación idílica en las redes sociales, la pareja ha decidido poner fin a su vida en común. Comenzaron a salir en verano del año 2017 y un año después se daban el sí quiero en una espléndida boda en el Palacio de Fresneda de Madrid.

La revista Lecturas asegura que la pareja tomó la decisión de tomar caminos separados el pasado mes de septiembre, pero ha sido ahora cuando ambos han querido confirmarlo públicamente. Ambos han aprovechado sus perfiles de Instagram para dedicarse emotivos mensajes de despedida, unas palabras de cariño incondicional que prueban que entre ellos sigue existiendo un respeto mutuo.

Aunque llevan dos meses separados, la pareja aun no ha iniciado los trámites de divorcio. Lo que sí se sabe es que McDougall ha puesto tierra de por medio y ha viajado hasta Buenos Aires (Argentina), su ciudad natal. Los motivos de la separación no han trascendido, pero según la revista habría sido de mutuo acuerdo.

Pelayo Díaz y Andy Mc Dougall // GTRES

"Pelayo no es solo desfiles, fiestas y viajes"

El influencer y presentador de 35 años ha recalcado que aunque todo parece idílico en las redes sociales, los detalles más personales de su vida privada pertenecen a su más estricta intimidad.

"Hay una parte más privada que no siempre muestro. Pelayo no es solo desfiles, fiestas y viajes. Pelayo es sofá y manta con la mirada pérdida también. Llevo días preguntándome qué ha fallado, qué hemos hecho mal o qué cambiaría. Y aunque encuentre alguna respuesta la realidad es la que es: Que no soy perfecto. Que apuesto, que quiero con intensidad, que caigo pero me levanto y que vivo sin miedo", relata junto a una simpática foto de ambos tamaño carnet.

"Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor"

A continuación, el asturiano repasa brevemente su historia de amor con McDougall, al que conoció en verano de 2017. Desde ese momento se hicieron inseparables y poco tardaron en subirse al altar para jurar amor eterno. Cuatro años después, aquel flechazo llega a su fin, pero Díaz se considera afortunado por haber tenido la oportunidad de vivirlo.

"Estoy muy orgulloso de nosotros, del amor y del respeto que nos tenemos. De como empezó y de como seguirá, porque aquí no se acaba. Apareciste en mi vida de repente y nos reconocimos como dos chavales que perseguían el mismo sueño: AMARSE. Y desde ese verano de 2017 exprimimos cada minuto juntos, cada locura, cada viaje! Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor, lo que es despertarse cada mañana y salir a gritar al balcón “¡soy feliz!” tan alto que duela porque no puedes contenerlo dentro. Yo lo sé, yo eso lo he vivido, y tú también. A caso no nos convierte eso en unos afortunados?", escribía antes de asegurar que McDougall seguirá siendo una de las personas más importantes de su vida.

"Mira, no se cuál es el siguiente paso, pero de lo que estoy seguro es que nos tendremos cerca. Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina. Afortunado el que venga después y, aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites. Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes que ponerte, ponte feliz", termina.