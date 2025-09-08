Lola Índigo presenta su propia muñeca Bratz

Lola Índigo sigue la estela de otras artistas como Karol G y lanza su propia muñeca Bratz. Así lo adelantó durante su minigira de estadios La bruja, la niña y el dragón, y ahora lo ha hecho oficial mostrando su versión en juguete.

Aunque habrá que esperar para poder tener esta edición especial hasta diciembre —convirtiéndose así en el regalo perfecto para Navidad— ya podemos ver los detalles de la muñeca: con una larga melena rubia platino, la Bratz trae consigo varios outfits.

Uno de ellos es el conjunto rojo con capa tan característico de la intérprete de Toy Story. Con botas altas de tacón, un body lencero y un capote transparente con bordados, la muñeca recrea a la artista de manera muy similar. La otra vestimenta que trae está formada por un pantalón vaquero bombacho y un top de estampado de leopardo, que también se puede conjuntar con una braguita a juego. Todo ello completado con botas amarillas altas.

Lola Índigo coge el testigo de Karol G en la colección de Bratz con una muñeca llena de referencias a su carrera y a su estilo urbano, por un precio de 39,95 euros.