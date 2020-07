Lorena Castell y su experiencia con el ácido hialurónico: "¿Soy yo o tengo los 'morros' de Ester Expósito?"

La presentadora de ' yu Music ' en ' yu, no te pierdas nada ' en Europa FM , de ' Top Photo ' en Neox y colaboradora en el programa ' Zapeando ', Lorena Castell , ha querido compartir el resultado de su retoque de labios con ácido hialurónico . Algo que no iba a pasar desapercibido para sus compañeros de laSexta , que no han dudado en mostrar el vídeo y comentarlo durante el programa.

La presentadora compartía en sus redes el proceso al que se ha sometido para "embellecer" y aumentar ligeramente el labio superior. Un retoque estético a base de ácido hialurónico, que le ha supuesto algún que otro pinchazo, aunque asegura que le ha dolido menos de lo que esperaba.

"¡Hoy me olvido de filtros y me pincho ácido hialurónico en los labios!", comentaba la guapa presentadora en Instagram, donde pudimos ver todo el proceso. Primero le trazaron las líneas de guía para la injección s sobre su labio superior, y después llegó el momento de la verdad.

"La verdad es que es muy sutil y queda monísimo", comentaba Lorena Castell al ver el resultado, añadiendo un toque de humor: "¿Soy yo o tengo el mismo 'morro' que Ester Expósito?"

Sus compañeros de Zapeando no podría dejar pasar la oportunidad de mostrar el vídeo. "Siempre me pongo filtros en Instagram que me hacen morritos y, por probar, después de informarme puse un poquito", comenta la presentadora, que hace referencia a lo "sutil" del retoque, viéndose "el labio más hidratado y jugosito".

"Me he puesto una cosa muy fina", destacaba, asegurando que "no duele tanto" como esperaba.