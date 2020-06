Blas Cantó, Lorena Castell, Joaquín Reyes y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (10/06/2020)

La creadora de Friends ha pedido perdón por la falta de visibilidad racial en Friends y claro... ¡Las redes han explotado porque es algo más que evidente!

¿Podemos decir que se le ha torcido un poquito el 'Universo'? ¡Charlamos con Blas Cantó de todo lo que ha estado haciendo desde la cancelación de Eurovisión! "Se hará el año que viene, con otra canción y con otra puesta en escena". ¿La tiene ya elegida, la siguiente? "No, yo creo que es pronto. En febrero o marzo podremos decirlo".

¡Pero Blas no ha estado parado! El cantante ha escrito un libro autobiográfico, 'Historia de una Estrella Sin Nombre', en el que habla de todo lo que le ha sucedido desde sus inicios en Auryn. "En casa me llaman Chiqui Cantó, suena a Vedette", desvela.

"Al principio escribía muy enfadado, y conforme lo iba haciendo me iba relajando, era irónico.. Tenía necesidad de contar todo lo que sentía".

Además ha grabado un tema con Kelly Clarkson, ('I Dare You', 'te reto a amar') y nos cuenta que es "una chica encantadora". "En el confinamiento ha estado trabajando, con los niños en casa, y es muy fuerte que haya querido cantar conmigo".

La semana pasada estuvo en Operación Triunfo haciendo un dúo con Nia. ¿Cómo fue?, ¿que nos puede decir? "Acapara muchas miradas en el escenario, y lo más bonito es que ella no se lo cree del todo, lo hace de manera genuina, y eso es lo que enamora a todo el mundo". "Espero que gane", confiesa. ¡Sin reparos! "Escribiendo este libro me he dado cuenta de que tengo que dejar de ser políticamente correcto"

Y para que nos cuente y nos hable de los capitulitos que no han salido en el libro... Conectamos con la voz en Fox para las preguntas de 'Pa ke quieres saber eso'. ¿Alguna vez ha salido del gimnasio sin ducharse?, ¿cuál ha sido la última mentira que ha dicho?, ¿alguna vez ha robado algo de un hotel?

"Una vez estábamos en una tienda firmando discos, y alguien de la organización nos empezó a pasar discos pirata. Me enfadé mucho y dije 'pues me llevo esto, un peluche'", confiesa.

Joaquín Reyes se ha cortado el pelo y hoy se transforma en Bansky, el autor anónimo del que todavía se desconoce la identidad. ¿De dónde viene su nombre? "Es un juego de palabras. Quiere decir 'banco sí', pero no bancos de los que roban a la gente, sino de los bancos de gimnasia del parque, esos son los que a mi me gustan, los que acercan a la gente".

"Qué bonita me quedó 'La chica de la Perla' con mascarilla, una obra maestra" ¿Y en qué se inspiró para su última obra sobre las protestas por la muerte de George Floyd? "Tengo una tía abuela expresionista, se llama Marie Pollack, como Pollcok".

¿Porqué no quiere que nadie sepa quién es?, ¿alguna vez le han colado un cuadro que en realidad no era suyo?, ¿qué hace con todo el dinero que gana?, ¿cómo le hacen el ingreso? "A ver, yo tengo una empresa, soy anónimo pero autónomo, y hago mis albaranes".

"El dinero lo podría dar, pero en realidad me lo quedo yo, que tengo mis necesidades". "Ahora me he hecho un muro para pintar en casa".

¡Un torbellino con un esguince en el tobillo! Lorena Castell nos habla de sus cositas random, como la luna de fresa, el aprobado general, un supuesto plagio de Katy Perry a David Guetta...

