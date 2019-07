Los selfies de los traseros más famosos: 'belfies'

TRAS LOS SELFIES...LLEGAN LOS BELFIES

Bien es sabido que los 'selfies' han cogido todo el protagonismo entre los famosos y no tan famosos. Y esto no viene desde la gala de los Oscar sino que las celebrities ya lo llevaban haciendo mucho antes. Muestra de ello son los autorretratos que han compartido nuestras celebs en numerosas ocasiones. Pero no sólo eso, y es que muchas de ellas han querido que su trasero tenga también su propio 'belfie', así es como se llaman a los 'selfies' de la parte trasera del cuerpo. Beyoncé, Rihanna o Miley Cyrus son sólo algunas que se han apuntado a la moda.