Luis Enrique y su mujer Elena Cullell: 25 años como pareja

Luis Enrique siempre ha sido muy discreto con su vida, pero no pudo evitar que la foto de su boda con Elena Cullell fuese portada de la prensa deportiva. Lamentablemente volvió a acaparar titulares en agosto de 2019 tras el fallecimiento de su hija pequeña. Los triunfos como amazonas de su hija Sira le han hecho también protagonista secundario en muchos medios.

Llevan ya 25 años como pareja y este 2021 cumplen 24 años de casados. Luis Enrique y su mujer Elena Cullell son uno de los matrimonios más consolidados del fútbol español.

El entrenador de la Selección Española conoció a Cullell en 1996, el mismo año que fichó por el Barça. Él tenía 26 años y ella, 25. Un año después celebraron su boda en la basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, ante 200 invitados.

La celebración fue el 27 de diciembre de 1997 y ocupó la portada de El Mundo Deportivo. El propio Luis Enrique la rescató para celebrar sus 20 años de casados.

Ese día el futbolista lució un traje de Toni Miró y su pareja, un vestido de Lidia Delgado. La luna de miel fue fugaz. Se escaparon unos días a Francia porque Van Gaal, entonces entrenador del Barça, no le dio muchos días libres.

Quién es Elena Cullell

Elena Cullell forma parte de la burguesía catalana. Es hija de Isabel Falguera y Francesc Cullell, un conocido empresario peletero ya jubilado.

Estudió en el Liceo Francés de Bon Soleil, de Gavà, y siguió su formación en Estados Unidos. Se licenció en Económicas en Barcelona y fue administradora durante seis años (de 2006 a 2012) de la empresa XAGO INVESTIGACIONES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA. Cuando conoció a Luis Enrique era azafata de tierra.

Elena tiene dos hermanas a las que está muy unida. Inés es psicóloga y Bella trabajó como jefa de la sala vip de Air France, ahora preside la delegación de Gavà de la oenegé CC ONG Ayuda al Desarrollo. También es amiga de Cristina Serra, la mujer de Pep Guardiola.

Según publica Vanitatis, Elena cuenta con un importante patrimonio: dos locales comerciales en Castelldefells y una propiedad en Almuñecar, Granada, a donde suelen escaparse.

Los tres hijos de la pareja

Luis Enrique y Elena son padres de tres hijos. La pequeña, Xana, falleció en agosto de 2019 a los nueve años víctima de un cáncer

Pacho y Sira son ya mayores de edad. Pacho tiene 22 años, y estudia Auditoría y Gestión Financiera en la UPF Barcelona School of Management. Es aficionado al fútbol, al surf y al wakeskate (esquí acuático con tabla). Antes de entrar en la universidad pasó por el British School de Castelldefels, igual que sus hermanas.

Sira, de 20 años, es amazonas y ha conseguido ganar varios premios. En diciembre de 2020 se convirtió en ganadora del Campeonato de España de Jóvenes Jinetes. Poco después posó para Vanity Fair y concedió una entrevista en la que aseguró que su padre "tiene carácter pero es muy familiar" y que su madre "es superdulce y familiar, muy cariñosa y fuerte. ¡Es una madraza y lo da todo por sus hijos!".

Casopolón en Gavà

La familia Martínez Cullell vive en Gavà. Se instalaron allí cuando Luis Enrique dejó la Roma y fichó por el Celta de Vigo. En la temporada 2013-2014 vivieron separados.

"He dejado a mi mujer y a mis hijos en Barcelona y a mí me cuesta mucho vivir lejos de mi familia. Este es un punto en contra que he valorado mucho", contó él mismo sobre la decisión.

En Gavà, un municipio de casi 50.000 habitantes en la comarca del Bajo Llobregat, tienen una casa de más 800 metros cuadrados. La parcela pide 2.400 y cuenta con piscina y pista de paddle. La casa cuenta también con un garaje de 60 metros cuadrados donde guarda tres coches: una furgoneta, un Mini y un Audi.

Elena siempre ha gozado de una posición familiar acomodada y tiene su patrimonio por sí misma, ajena a la mansión familiar. La economista posee a su nombre dos locales comerciales en Castelldefells, así como una propiedad en Almuñecar, Granada, donde a esta familia le gusta relajarse.