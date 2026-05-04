El alcalde de Río de Janeiro adelanta a Rihanna o Beyoncé como posibles artistas del próximo macroconcierto en Copacabana

Shakira ha hecho historia en Copacabana.

Según registra su equipo, la artista hizo récord de asistencia en su concierto gratuito en la famosa playa de Río de Janeiro con un macroconcierto en el que no faltó la representación brasileña.

Su show estuvo totalmente dedicado a las mujeres, a las que catalogó de "invencibles", e hizo bailar a todos los presentes a ritmo de hits como Waka Waka, Chantaje y Choka choka acompañada de Anitta.

Con Shakira continúa una tradición de contar con artistas mujeres en este macroconcierto anual de Copacabana. Ya lo hicieron en años anteriores Madonna y Lady Gaga, que revolucionaron la playa de Río de Janeiro. Pero ahora parece que podría convertirse en una tradición.

De hecho, la siguiente en actuar en este gran escenario podría ser alguna superestrella del pop. Así lo ha adelantado el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ante la petición de una ciudadana.

Y es que en la última aparición pública del político, la mujer le pidió: "Por favor, hazme el favor. Nada de hombres, solo divas del pop, solo divas pop, ¿vale? Justin Bieber táchalo de la lista, tacha a Coldplay, tacha a todos los hombres, los maricas quieren divas del pop. Si tú consigues hablar con el psiquiatra de Britney Spears, te vuelves el emperador del planeta".

Ante la risa de los presentes, Cavaliere le dio la mejor de sus respuestas: que para 2027 está barajando nombres de la talla de Beyoncé o de la mismísima Rihanna. Y es que precisamente la de Barbados, retirada de la música, podría vivir su regreso a lo grande con el público desde el show gratuito en Copacabana.

De momento todavía queda vivir la resaca de la histórica actuación de Shakira, pero todo apunta a que el macroconcierto de Copacabana intentará superarse cada año.