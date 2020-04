Madame de Rosa enseña las consecuencias del coronavirus: “Tengo la piel brotada y fiebre 30 días después”

Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa, es una de las influencers más seguidas de nuestro país. Pero cuando surgió la crisis de coronavirus Ángela decidió dejar a un lado su faceta de influencer para retomar su profesión de enfermera, incorporándose al Hospital de la Paz.

Pocos días después, el 24 de marzo, Ángela explicaba en sus redes sociales que se había dado positivo en Covid-19 pero lanzaba un mensaje muy positivo: "No os preocupéis, estoy bien y saldré pronto para seguir luchando en esta batalla".

Casi un mes después, la sanitaria madrileña sigue luchando contra el virus, del que ha mostrado algunas de sus consecuencias.

Junto a una imagen de su cara sin maquillaje, en la que pueden verse unos brotes rojizos, Ángela escribía: "Esta es la cara con la que me he levantado hoy, sin filtros ni censuras. Tengo la piel brotada, sigo con fiebre después de 30 días y esta noche acabo mi tratamiento con el Dolquine que no parece haberme ayudado mucho. Mañana tengo que volver a que me valoren los médicos".

Los stories de Madame de Rosa en los que habla sobre cómo se encuentra / Instagram Stories Madame de Rosa

En la siguiente imagen, después de hablar con los médicos, la influencer explica que le han dicho que "en algunos casos la fiebre tarda hasta 2 meses en remitir" y que parece que ella es uno de esos casos.

Aún así, explica que la decisión de incorporarse como enfermera al Hospital de la Paz cuando surgió la pandemia "ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida y que volvería sin dudarlo".