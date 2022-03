La madre de Almudena Cid tilda a Christian Gálvez de "manipulador emocional" y deja caer una posible infidelidad

Once años de matrimonio no se olvidan -ni se superan-de un plumazo. Esa es la premisa que en todo momento la familia de la gimnasta Almudena Cid ha defendido. El anuncio de la separación de la pareja tras once años de matrimonio pilló por sorpresa a sus seguidores, pero la urgencia de Christian Gálvez por compartir con el mundo que se encuentra de nuevo enamorado de la periodista Patricia Pardo ha provocado el malestar en el entorno de la gimnasta."La dejó sin explicaciones", confesaban en aquel momento.

Solo tres meses después de conocer la ruptura, Gálvez ya pasea de la mano con su nueva pareja. Unas imágenes que no han sentado nada bien a la familia de Almudena Cid, que ya ha sacado todas sus pertenencias de la casa que compartía con su ya exmarido.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, primeras imágenes juntos // GTRES

La madre de Almudena Cid, Mina Tostado García, tiene en Instagram un perfil en el que comparte todos los logros profesionales de su hija.

Hasta ahora, el muro era una especie de homenaje a la carrera profesional de la gimnasta, pero entre las últimas publicaciones destaca una infografía que describe los rasgos de un "manipulador emocional". Entre ellos, se enumeran que "embauca con la palabra", "no aceptan su culpa" y "te cuestionan a ti y a tu salud mental". Una ilustración que compartió a principios de mes y que la revista Semana apunta que va dirigida a Christian Gálvez.

No sería esta la única indirecta que la madre de Almudena Cid habría mandado a su ex nuero través de Instagram. Este mismo martes, Mina Tostado compartía en sus stories que "se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en las herencias, a los hijos en la vejez y a los amigos en las dificultades".

La sospecha de una infidelidad

Entre los comentarios que se pueden leer en la ilustración del "manipulador emocional" destaca uno que pide a Mina Tostado que cese este comportamiento "tóxico" y justifica el derecho del presentador a estar con otra mujer una vez separado. En su respuesta, la madre de Almudena Cid asegura que Gálvez "ha sido un mentiroso toda la vida" y se pregunta "desde cuándo está con otra". Esta cuestión deja en el aire la posibilidad de una supuesta infidelidad, unas sospechas basadas en la premura del presentador por compartir con el mundo lo enamorado que está de Patricia Pardo.

"Tú qué sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida, si quieres por privado te lo cuento", fueron las palabras exactas de Mina Tostado.