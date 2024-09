La madre de Chester Bennington critica duramente a la nueva cantante de Linkin Park

Te interesa Por qué se separó Linkin Park

Linkin Park está de regreso. Recientemente, la banda de rockreapareció a lo grande con una nueva canción. Pero no solo eso: también anunciaron una nueva gira de conciertos, el lanzamiento de un próximo álbum de estudio y la incorporación de una vocalista.

Ella es Emily Armstrong, una artista americana que intercala la disciplina de cantar con la de componer. Desde que tenía 15 años sabía que quería formar parte de una banda de rock, por lo que abandonó la escuela y cogió una guitarra para lograr su sueño. A día de hoy, sigue siendo lo que más le motiva en la vida.

Pero su llegada a Linkin Park no ha sido bien recibida por todo el mundo. La agrupación pausó indefinidamente su trayectoria en 2017, tras la muerte por suicidio de su líder, Chester Bennington. Ahora, su madre ha criticado duramente a Armstrong y el comportamiento del resto de los integrantes de la banda, a quienes acusa de intentar hacer "desaparecer" a su hijo.

En cambio, Mike Shinoda dijo en un reciente concierto de Linkin Park que la incorporación de la vocalista no es un intento por "borrar el pasado": "Se trata de empezar este nuevo capítulo hacia el futuro y de salir acá por todos y cada uno de ustedes", dijo. Pero Susan Eubanks, la madre de Chester Bennington, no opina lo mismo.

Las palabras de la madre de Chester Bennington contra Linkin Park

Rolling Stone se ha puesto en contacto con Susan Eubanks para saber qué opina del regreso de Linkin Park, y ella ha contestado ampliamente a través de llamadas telefónicas.

"Me siento traicionada. Me dijeron que si alguna vez iban a hacer algo, me lo harían saber. No me lo hicieron saber, y probablemente sabían que yo no iba a estar muy contenta. Estoy muy disgustada", reconoce, y asegura que se enteró "de que Emily Armstrong se había unido a la banda por Google".

"Siento que están tratando de borrar el pasado", asegura. "Están interpretando canciones que cantó Chester. Y no sé cómo se lo están tomando los fans, pero sé cómo me lo tomo yo. Y tener a [Armstrong] cantando las canciones de mi hijo es hiriente".

Así, la madre de Bennington explica que su hijo tenía miedo de que le reemplazaran por una chica por un comentario que hizo Shinoda. "Ahora lo hicieron", dice Eubanks.

"Pensé que Mike saldría y cantaría las canciones, y simplemente no sonarían igual", añade. "Y yo hubiera estado de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con esto, que alguien lo reemplace y trate de hacer lo que él hizo. No creo que haya nadie en el mundo que tenga la misma voz. Y cuando escuché [a Emily Armstrong], me sentí repelida".