Mala Rodríguez asegura que su conflicto con Rosalía es "irrelevante": el origen de su beef

"Me es irrelevante". Esas son las palabras de Mala Rodríguez a 9 de agosto sobre su relación con Rosalía.

La rapera de Jerez de la Frontera contestaba así durante la charla en una especie de entrevista formato podcast que se ha viralizado en sus redes sociales, en la que un espectador preguntaba si realmente existía un "beef" entre La Mala y Rosalía.

"Ella me tira a mi, ¿no?",recalca, exculpándose de cualquier tipo de conflicto a pesar de ques se ha referido a la carrera de la catalana en más de una ocasión.

Se entiende como beef la batalla musical entre dos artistas que utilizan las letras de sus canciones para atacarse o defenderse, una dinámica establecida dentro del juego que ha dejado grandes -y polémicas- canciones, como el conflicto entre Residente y J Balvin, o la tiradera de Shakira a Piqué en su sesión con Bizarrap.

"Qué más da que me tire La Mala, si Haraka me tira la buena"

La catalana mencionó a la rapera en su canción Bizcochito, que salió a la luz el 18 de marzo de 2022 cuando lanzó su obra cumbre, Motomami. Haraka también es artista, uno de los máximos exponentes del urbano en la República Dominicana.

La canción se convirtió además en un símbolo gracias a la contagiosa coreografía de su directo y la mueca con la que Rosalía arranca la canción, un gesto que la convirtió en icono de estilo para New York Times.

Un verso con el que la artista se defendía a la vez que restaba relevancia a las críticas que la rapera había vertido sobre ella en diferentes medios de comunicación, sobre todo en 2018, cuando la carrera de la intérprete de Malamente acababa de despegar y muchos la acusaban de "apropiación cultural".

La hemeroteca habla por sí sola.

Todas las veces que Mala Rodríguez a mencionado a Rosalía: críticas y elogios

27 de julio de 2018

"Me parece lógico que las gitanas se cabreen con Rosalía"

15 de diciembre de 2018

"No tengo nada en contra de nadie. Pero la apropiación cultural existe. Yo valoro mucho las cosas puras. Aunque también hay mezclas maravillosas. Todo es relativo. No hablo mal de nadie, simplemente entiendo que había algo impostando en su propuesta, que era un papel. A veces no me callo y digo las cosas, y luego pienso: «No veas la que he liado». Pero me da igual, tampoco vamos a estar acartonados. Yo no soy así"

17 de julio de 2020

"Me veo en sus logros. Yo llegué en un momento en el que el público no estaba preparado para lo que hacía. Rosalía ha utilizado el comodín del flamenco para distinguirse, y me gusta que esté llevando Andalucía por el mundo aunque no sea andaluza. Es un gusto ver la cantidad de poder que tienen las chicas hoy en día. Han cogido el relevo y están ganando mucho dinero. Dinero que antes, cuando había 40 raperos y una rapera, no había”

El País

20 de junio de 2021

"A ver cómo digo esto… Si no me entusiasma, ¿ya soy una hater? Se pasaron toda la promoción de 'Contigo' hablándome de esa movida. Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando. Al final le cogeré asco a la muchacha. Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que me tengan que comparar con ella. Vale, ha cogido de allí y de aquí. Pero lo ha cogido ella, no yo, tócate los huevos. Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío"

El tema acapara cientos de comentarios en X-el antiguo Twitter- donde los nombres de las protagonistas se han posicionado como trending topic.