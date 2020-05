Malú desvela el sexo del bebé que espera con Albert Rivera

En su programa 'Will From Home', ¡Will Smith ha reunido a sus compañeros de El Príncipe de Bel-Air! Alfonso Riberio, (Carlton Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parson (Hilary Banks), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks) y productor Jazzy Jeff (Jazz), vuelven a verse las caras desde sus casas en una divertida videollamada.