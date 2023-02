Maneskin pone en pie al público con su actuación en San Remo y Damiano David termina sin camiseta

La banda italiana regresa a San Remo con un impecable show de nueve minutos que ha puesto al público del teatro Ariston en pie. No faltó el tema que les hizo ganadores de Eurovisión en 2021, Zitti e Buoni , además de tocar sus estrenos más recientes.

El Festival de la Canción italiana ha recibido a sus ganadores de la edición de 2020. Los Maneskin se han subido al escenario del teatro Ariston de la ciudad costera para llevar a cabo una actuación que ha despertado la ovación del público presente en San Remo.

La banda, que además de resultar victoriosa en San Remo hace dos años, se llevó a casa el Micrófono de Cristal, incluyó en su repertorio el tema que les hizo ganadores en Eurovisión. ç

Zitti e buoni fue una de las cuatro canciones que interpretó la banda de Damiano David. Las otras tres fueron I wanna be your slave, The loneliest y Gossip, las dos últimas incluidas en su tercer -y recién estrenado- tercer álbum de estudio, Rush!.

Junto a ellos estaba Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, que colabora con el grupo de rock italiano en Gossip.

Con un show de poco más de nueve minutos, el público de San Remo terminó poniéndose en pie para ovacionarles por abrumador directo.

Damiano David acabó extasiado y sin camiseta, una perfomance que impresionó a los espectadores y que explica por qué resultaron triunfadores hace dos años sobre el mismo escenario. El magnetismo del glam rock de Maneskin se antoja irresistible.

Damiano David y Maneskin en San Remo 2023 // Getty

Este ha sido uno de los grandes momentos de la terza serata del Festival de San Remo. En la primera jornada el pasado martes fue Blanco quien desató la polémica por su comportamiento sobre el escenario, cuando destrozó a golpes y patadas el decorado que acompañaba su actuación en protesta por un fallo técnico de sonido.

También Fedez se convirtió en protagonista de la noche del miércoles por sacar en directo una imagen en la que se ve al viceministro de Meloni vestido de nazi, una reivindicación política contra el Gobierno Italiano.