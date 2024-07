'Me miras pero no me ves'

María José Llergo sonará en los Juegos Olímpicos gracias al conjunto español de rítmica

La música es omnipresente, y por supuesto los Juegos Olímpicos no son ajenos a ella. Deportes como la natación sincronizada o la gimnasia incorporan canciones en sus ejercicios. Este es el caso del conjunto español de rítmica, que competirá con María José Llergo como banda sonora. Taylor Swift suena en una rutina de la gimnasta Simone Biles