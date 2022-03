Mario Vaquerizo: más de 22 años con Alaska, la trágica muerte de su hermano y su confesión sexual más personal

Mario Vaquerizo es una de las caras más conocidas de la televisión española. Casado con Alaska desde 1999, el showman de 47 años empezó su carrera como representante de artistas y ha seguido como cantante y colaborador de radio y televisión.

Sus inicios fueron en la facultad de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció a mediados de los 90. Su look en aquella época no tiene nada que ver con el que luce ahora.

"Sí, licenciado en periodismo, pero qué feo... ahora que soy cómica me veo mejor y soy más feliz... muchos besos a todos. Ya queda menos niñas", dijo durante el confinamiento al compartir en Instagram unas fotos de su etapa universitaria.

"Yo vi la facultad como un trámite burocrático. Si sacaba sobresalientes -que los sacaba- era para dar gusto a mis padres, pero en segundo de carrera ya me buscaba la vida como freelance en revistas y diarios. Lo que soy es un tío como muy despierto y muy intuitivo", contó sobre su paso por la Universidad en una entrevistas en El Periódico.

Pronto cambió de gremio y fichó por la discográfica Subterfuge para promocionar grupos. Ese trabajo le cambió la vida porque, entre otras cosas, ahí fue cuando conoció a Alaska, su pareja desde 1999. Después llegó su etapa de representante de artistas como Elsa Pataky, Dover o Leonor Watling, su etapa televisiva en programas como el reality show Alaska y Mario, sus libros y, por supuesto, su grupo las Nancys Rubias fundado en 2004, del que es vocalista y del que también forma parte su hermana Marta Vaquerizo.

El día que Mario Vaquerizo besó a Alaska por primera vez

Mario Vaquerizo y Alaska forman una de las parejas más sólidas del panorama actual. Si bien su relación ha estado siempre en el punto de mira de rumores y comentarios, ambos han sabido demostrar que su amor es muy fuerte y, sobre todo, que es verdadero. De hecho, se han casado hasta en dos ocasiones. Pero ¿cómo fue el comienzo de esta historia de amor?

El flechazo surgió de forma inesperada en un concierto. "Nos contagiamos del éxito, del éxtasis y le di un beso", contó Mario Vaquerizo sobre su primer acercamiento. En aquel momento tenía 25 años y la cantante, 36.

Aquel beso fue correspondido y marcó el inicio de una relación que mantuvieron inicialmente oculta, tanto a amigos como a familiares. La madre de Mario Vaquerizo fue la primera en sospechar. Seis meses después se dieron el "sí, quiero" en Las Vegas. Alaska iba vestida de Dolly Parton y Mario, de Elvis Presley

La boda fue también un secreto hasta que la revista Rolling Stone le vendió la exclusiva a ¡Qué me dices!. Según contaron en su documental, se sintieron muy traicionados porque América, la madre de Alaska, se enteró de que su hija se había casado por Terelu Campos en un programa de televisión.

Las otras bodas de Mario Vaquerizo y Alaska

De una boda sale otra y el 27 de mayo de 2011 se volvieron a casar, pero esta vez en España. Fue en el Registro Civil de Madrid en el transcurso del reality show sobre sus vidas emitido en canal MTV España.. Diez años después renovaron sus votos.

La famosa crisis entre Alaska y Mario

Las cosas no siempre han ido bien en el paraíso. En una entrevista con Lazos de Sangre, el programa presentado por Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo se sinceró y contó que había sufrido una crisis de pareja con Alaska que terminó en ruptura.

El propio artista reconoció que la culpa había sido suya debido a que desapareció una noche sin avisar y se fue de “juerga”. Al día siguiente, Alaska rompió con él. “Me hizo recapacitar y darme cuenta de que hay cosas que no se deben hacer, tener preocupado a tu chica por respeto hacia ella, decir que vas a un sitio y no aparecer...”, contaba sobre lo ocurrido en el año 2000.

Alaska, por su parte, confesó que todo tenía solución si de verdad quieres a una persona. “La convivencia es difícil, te saca de quicio, pero estás enamorado y entonces te compensa todo. Todo se supera mientras quieras a la otra persona y no haya grandes roces en el día a día”, añadió.

Boris Izaguirre aprovechó la entrevista para saber si forman un pareja abierta, pero ambos lo negaron. "Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta”.

La confesión sexual de Mario Vaquerizo a Alberto San Juan

Mario Vaquerizo no tiene problemas en hablar de su vida privada y así lo demostró en el programa Encuentros inesperados de Mamen Mendizábal en una charla con Alberto San Juan.

El actor le recomendó ir a un club de intercambio de parejas, y Mario Vaquerizo le respondió contando diciendo que es "muy pudoroso".

"Nunca lo he hecho con desconocidos, siempre han sido personas por las que sentía algo", reconoció Mario Vaquerizo, que tampoco se cierra las puertas. "No hay que tener prejuicios, porque puedes estar perdiéndote cosas maravillosas. Nunca es tarde si el plan es bueno".

"No soy gay"

Una de las cosas que siempre se ha dicho de Mario Vaquerizo y su relación con Alaska es que se trata de una tapadera.

A pesar de que el artista se autodefine como "mariquita inquieta", siempre ha afirmado su heterosexualidad, porque si no “no estaría” con su “mujer”. “No me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…”, contaba en una entrevista con Lecturas.

Víctima de acoso escolar escolar

Precisamente su orientación sexual fuel motivo de bullying durante su etapa escolar. “Llegaron a tirarme piedras y a llamarme maricón porque prefería leer el Super Pop en vez de jugar al fútbol", contó en una entrevista con El Correo.

Sus agresores tuvieron que vérselas con su círculo más cercano. "Primero se les enfrentó una amiga mía. Y luego mi padre, mi hermano y mi tío se plantaron allí y les dijeron cuatro cosas. No volvieron a aparecer", explicó Mario Vaquerizo, que no siempre contó con el apoyo de su familia. "Mi madre me decía: 'Niño, con lo bien que te va ahora, no te pintes los ojos, no te pongas tacones', y yo le decía: 'Mamá lo voy a hacer sí o sí”.

Seguro de sus decisiones, reconoce que cuando te estás formando física y psicológicamente “esto te afecta”.

La trágica pérdida de su hermano Ángel

Ese hermano que lo defendió era Ángel, el mayor de los Vaquerizo Caro, quien murió a la temprana edad de 32 años víctima de un accidente de tráfico.

"Yo estaba viajando de Benicasim a Málaga, porque actuaba con Fangoria, y de repente suena el teléfono y me dicen que Angelito ha tenido un accidente…", contó en el programa de Bertín Osborne en diciembre de 2015. "Él iba en moto y una ambulancia se lo llevó por delante. Yo estaba en Málaga y me lo dijeron cuando llegamos a casa de mis padres, en Madrid, y la putada fue que era el momento en el que mejor estaba mi familia".

Ángel falleció el 8 de agosto de 2006 y periódicamente el cantante recuerda esta triste historia en redes: "Angelito siempre a nuestro lado. Te queremos mucho".

Mario no pudo despedirse de Ángel, pero asegura que tiempo después del fallecimiento tuvo oportunidad de hacerlo: "Un día, por la noche, mi hermano se despidió de mí. No le vi, simplemente noté que me abrazaba".

Alaska recuerda esta época como el momento más duro que ha vivido la familia porque “Mario estuvo años sin sonreír”.

Marta Vaquerizo también tiene a su hermano mayor presente y, de vez en cuando, desempolva alguna que otra tierna foto de su álbum familiar.

La dura pérdida de Susi Pop

Dos años después de la muerte de Ángel, Mario Vaquerizo tuvo que enfrentarse a otro duro golpe. Susi Pop, la la verdadera Nancy Rubia, se arrojó desde el viaducto de la calle madrileña Bailén. Fue en noviembre de 2008.

Desde el año 2004, Susi había sido la gran compañera de batallas de Mario, tanto dentro como encima cfuera de los escenarios. Gracias al éxito que alcanzó como guitarrista y como segunda voz en coros, pudo participar en el Baile de la Rosa en 2008, donde compartió salón con otras princesas como Carolina Grimaldi, Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Pedro Almodóvar y Alberto II.

La muerte de Susi Pop fue el momento más duro vivido por la banda. “Lo peor es que murió una de las Nancys Rubias, a la que echamos muchísimo de menos, que era Susie Pop, la verdadera Nancy Rubia”.

La enfermedad de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo sorprendió e 2018 cuando reveló en una entrevista que sufre una artrosis crónica que no le permite llevar a cabo una vida normal. El artista declaró en Lecturas que la enfermedad le impide desarrollar actividades de la vida cotidiana, especialmente aquellas relacionadas con la actividad física y del deporte: “Sigo con mi fisio, tengo que seguir cuidándome y haciendo ejercicios de hombro porque tengo una parte cogida. No puedo ni correr ni lavarme el pelo".

Además, en el programa Sábado Deluxe, confesó que se le había quitado la libido y que no “tenía ganas” de mantener relaciones sexuales. De la misma manera, Alaska declaró en una entrevista en El Hormiguero, que su pareja “había perdido el apetito sexual por completo”.

Sin embargo, a pesar de que en algunos momentos tiene pinzamientos “horrorosos”, el artista ha declarado en varias ocasiones que acepta la situación y está aprendiendo a lidiar con ella, ya que es consciente de que la enfermedad va a permanecer a su lado el resto de su vida.