Megan Fox y Machine Gun Kelly se separan por presunta infidelidad mientras esperan a su primer hijo en común

La actriz Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly han puesto punto y final a su historia de amor. La pareja ha anunciado que se separa después de cuatro años juntos y tan solo un mes después de hacer público que esperan a su primer hijo en común.

La noticia ha sido confirmada por Page Six, y según el medio habría sido la actriz quien habría decidido terminar la relación a causa de posibles infidelidades. Según señala el portal estadounidense, habría pillado al rapero hablando con otras mujeres en secreto.

De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre la ruptura. De hecho, la última publicación de Fox es anunciando el embarazo de su primer hijo con Gun Kelly. "Nada está perdido. Bienvenido", acompañaba a la imagen.

Su historia de amor

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el rodaje de la película Tras la pista del asesino en 2020, y dos años después decidieron comprometerse, durante un viaje a Puerto Rico. "Después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que imaginé, me pidió que me casara con él", contó la artista en una entrevista para HELLO!.

No obstante, esta separación no sería la única de la relación, pues ya en marzo de este 2024 decidieron darse un descanso, y así lo confirmó Fox en el podcast Call Her Daddy: "De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él". No obstante, tan solo un mes después y coincidiendo con el cumpleaños del rapero, volvieron a compartir fotos juntos.

El siguiente paso de la pareja fue hacer crecer su familia. El bebé nacerá en marzo, y se unirá al resto de hijos de Megan Fox: Noah, de 12 años, Bodhi, de 10, y Journe de 8. Por su parte, se trata del segundo hijo de Machine, que tuvo a Casie, su hija de 15 años.

¿Se trata de una separación puntual o criarán a su hijo en común por separado?