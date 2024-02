Megara, un ejemplo de perseverancia: sus cuatro intentos para llegar a Eurovisión

Megara canta 11:11 en Una voce per San Marino | RTV

Cuatro intentos ha necesitado la banda Megara hasta conseguir hacerse con un puesto para cantar en Eurovisión.

El certamen europeo lleva siendo una de sus metas desde hace años, cuando pusieron en marcha la maquinaria para conseguirlo.

Primer intento: Benidorm Fest 2022

Su primera opción fue competir por España, y para ello se presentaron a la primera edición del Benidorm Fest en 2022. No fueron seleccionados y se quedaron fuera del certamen, que terminó ganando Chanel.

Segundo intento: Benidorm Fest 2023

Esta negativa no les echó para atrás. Repitieron candidatura en el Benidorm Fest 2023 y participaron en la preselección española con el tema Arcadia. Llegaron a la final, pero quedaron en cuarta posición en la clasificación que coronó Blanca Paloma.

Tercer intento: Benidorm Fest 2024

Para 2024 quisieron volver a Benidorm, pero no hubo hueco para el grupo madrileño. RTVE no los seleccionó como candidatos.

Cuarto intento: competir por San Marino... Y conseguirlo

Una negativa más que no frenó su entusiasmo y que los animó a presentarse a Eurovisión por San Marino, que desde hace tres años selecciona a su representante en el certamen Una voce per San Marino.

Kenzy, Rober, Vitti y Ra Tache pasaron una primera audición por videollamada con el tema 11:11 y fueron seleccionados para cantar en una de las semifinales. Se enfrentaban a otros 128 candidatos y, tras su actuación, consiguieron colarse en la repesca para la gran final, que tuvo lugar este sábado.

En la final, el grupo de rock alternativo se impuso a la cantante italiana Loredana Bertè y su sueño de ir a Eurovisión se hizo realidad. Habían ganado Una Voce per San Marino.

Con esta victoria, Megara representará al micro país el próximo 11 de mayoen Malmö (Suecia) con una canción en español con un puente instrumental con esencia flamenca.

En las redes sociales se han mostrado estupefactos por esta sorpresa, pero aseguran estar "bien" después del shock. Todavía están digiriendo que tienen el billete a Eurovisión, donde se enfrentarán a Nebulossa, representante española con el tema Zorra.

Curiosamente, Mark y Mery también probaron suerte en Una Voce per San Marino en 2022, pero no consiguieron clasificarse en la final.

Letra de '11:11' de Megara

Tengo roto el corazón

Pero es algo irónico

Nada romántico

Una herida entre los dos

Sé que suena trágico

Pero no

¿Puedes parar de perder el tiempo

Buscando to', buscando mis venas?

Sé que no hay na' qué hacer

¿Pero usted quién es?

Por favor, sáquenlo pa' fuera

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

M-E-L-A-P-E-L-A

Que si tú no me quieres

Otra gentе me querrá

Quierеs ser lobo feroz

Quieres ser patético, mal menor

Piensas que puedes abatirme

Rendimos Benidorm

Pintas que es ilógico

Incluso mágico

Y solo es rock and roll

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

[Post-Coro]

Dame una señal (Toda la noche)

Siempre quiero más

Volaré en un paso atrás

Estoy donde tú estás

[Puente]

We like to party

But we love rock

[Instrumental Break]

[Coro]

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

[Outro]

(M-E-L-A-P-E-L-A)

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá