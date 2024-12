Meghan Trainor se sincera sobre sus operaciones estéticas: "Ya ​​no puedo sonreír más"

La cantante Meghan Trainor no ha tenido reparos a la hora de desvelar las consecuencias que ha sufrido por haber pasado por el quirófano durante los últimos años.

La autora de Made You Look ha contando en su podcast Workin' On It, copresentado por su hermano Ryan Trainor y su marido Daryl Sabara, que se ha puesto "demasiado Botox". "Me he equivocado. Me he puesto bótox unas cuantas veces… sólo en la frente", ha explicado.

En cuanto a sus intervenciones en los labios, las cuales le han provocado que ya no pueda "sonreír más", ha recordado cómo fue el proceso antes de decidirse a someterse a la operación. "Alguien me convenció con mis pequeños labios de que si hacías un lip flip, ponías relleno justo encima del labio superior, podrías tener un hermoso lip flip en el labio superior (...) Miren, esta es la sonrisa más grande que puedo sonreír", ha explicado mostrando una fotografía.

"Ahora, no puedo dejar de verlo. Y donde voy, no puedo sonreír. Me duele la cara al sonreír, incluso al intentarlo", ha confesado mirando a su esposo, añadiendo que "no me veo feliz. Parece que hubiera olido el pedo de alguien... ¡que alguien me ayude!".

Megan Trainor, sin embargo, parece que se ha planteado volver a quirófano, en este caso para hacerse un aumento de pecho. "Mis pechos de mamá estaban llenos de leche y ahora están vacíos y luego llenos de leche y ahora están vacíos. Se hicieron grandes, se hicieron pequeños, se hicieron grandes, se hicieron pequeños (...) He perdido algo de peso y tengo flacidez, como sacos flácidos en lugar de pechos".