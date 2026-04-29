Meryl Streep y Anne Hathaway elogian el trabajo de Lady Gaga en 'El Diablo Viste de Prada 2'

Meryl Streep, Anne Hathaway y Lady Gaga en la promoción de 'El Diablo Viste de Prada 2' | Gtres / Getty Images

El estreno de El Diablo Viste de Prada 2 está a la vuelta de la esquina, este jueves 30 de abril, una cinta en la que no solo podremos volver a disfrutar de los icónicos personajes de Meryl Streep y Anne Hathaway, sino también de la presencia de Lady Gaga.

La cantante de RUNWAYha creado varios temas para la película, e incluso hemos podido saber que interpreta uno de ellos en una escena y tendrá cierto protagonismo actoral.

Probablemente, su personaje sea bastante secundario, pero lo cierto es que sus compañeros de reparto no han escatimado en buenas palabras sobre la participación de Lady Gaga.

Meryl Streep la convenció para participar

Según reveló Meryl Streep en una entrevista para iHeartRadio, la actriz fue una de las personas que contactaron con la cantante para tratar de convencerla de que participara en la cinta: "Yo solo dije: '¿Lo harías? Porque va a ser genial'".

Lady Gaga simplemente dijo que sí sin dudarlo. "Ella es simplemente increíble. Estaba en gira mundial, que duró un año, presentándose para 75 mil personas en estadios, y aun así voló para participar con nosotras", comentó la actriz con cierta admiración.

Los halagos de Meryl Streep a su interpretación

Por el momento, no se tiene mucha información sobre el papel de la cantante o el tiempo que tendrá en pantalla, pero sí que hemos sabido por boca de Meryl Streep que comparten al menos una escena.

"No solo tuvimos la oportunidad de conocerla, yo pude actuar con ella. Y ella prácticamente me robó la escena", señaló con cierto orgullo durante una entrevista para la BBC.

"Solo de ver cómo una artista de ese nivel construye una actuación ahí en el momento, prácticamente sin ensayo", comentó sobre la escena musical, "fue impresionante. Y la interpretó varias veces de diferentes maneras. Fue todo improvisado en el momento. Fue todo bastante asombroso. ¡Qué música! ¡Qué artista! Es divertida, es genial. Es una chica maravillosa".

Anne Hathaway la alaba como persona y artista

A pesar de que su interacción fue corta, Anne Hathaway tuvo una muy buena experiencia con ella: "Es realmente dulce, realmente humilde. Estaba tan feliz de estar allí, como cuando conoces a ciertas personas y dices: '¡Dios mío, de verdad eres una estrella!'".

"Una de las cosas más especiales fue la increíble acústica de la Pinacoteca de Brera. Así que, entre toma y toma, pudimos oírla practicar y fue mágico escuchar su voz resonar en esos pasillos", añadió.