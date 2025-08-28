Anne Hathaway se cae por las escaleras durante el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2'

Anne Hathaway niega la inspiración de su comedia en la relación de Harry Styles y Olivia Wilde | Getty

Los más nostálgicos de los años 2000 están de enhorabuena desde que se confirmó el rodaje de la secuela de El diablo viste de Prada, la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep en el año 2006 que conquistó a miles de fans en todo el mundo.

Un reencuentro en el que se ambas protagonistas volverán a encarnar los personajes de Andrea Sachs y Miranda Priestly y cuyo estreno está previsto que llegue a los cines el 1 de mayo de 2026.

Cada movimiento del rodaje está siendo seguido por una legión de aficionados y medios de comunicación, atentos a cada detalle que pueda mostrar parte de la trama de El diablo viste de Prada 2. Una atención que ha dado como resultado que la caída de Anne Hathaway por unas escaleras se haya convertido en uno de los vídeos más virales la jornada.

El vídeo muestra cómo la oscarizada actriz se precipita por los escalones luciendo uno de los conjuntos que tanta fama han dado a la película, aunque uno de los tacones falla y se rompe por completo, provocando su caída.

Un momento que, sin embargo, no ha supuesto más complicaciones para la actriz, que rápidamente se ha levantado al grito de "estoy bien".