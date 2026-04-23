Las canciones confirmadas de 'El Diablo Viste de Prada 2': de Lady Gaga a Dua Lipa

La semana que viene tendrá lugar el esperado regreso de El Diablo Viste de Prada con su segunda entrega, película en la cual se ha podido confirmar que Lady Gaga ha tomado parte, pero también otros artistas estarán presentes en la banda sonora original.

Oficialmente, ya se ha presentado el tema RUNAWAY de Lady Gaga y Doechii, pero gracias a las personas que asistieron a la premier, hemos podido saber que estarán presentes artistas como Dua Lipa, SZA o SIENNA SPIRO.

Por el momento, habrá que esperar hasta el 30 de abril para tener la lista completa y poder en qué momentos de la película escucharemos cada una.

Shape Of A Woman - Lady Gaga

Según se ha filtrado, el tema se escucha durante un desfile que ocurre en la película y es interpretado por Gaga en mitad de la pasarela. Aparentemente, Shape of a Woman se estrenará entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Por el momento, tan solo han podido escucharse audios filtrados en redes, pero solo con eso podemos confirmar que será un temazo.

End Of An Era - Dua Lipa

Esta canción, la cual forma parte del disco Radical Optimism de 2024, aparece durante una de las escenas de apertura de la cinta.

Glamorous Life - Lady Gaga

Glamorous Life es otro de los temas aún sin estrenar de Lady Gaga, el cual aparece en los créditos de la cinta. La canción ya se encuentra filtrada en las redes y podemos saber que se trata de una balada.

RUNWAY - Lady Gaga & Doechii

De las canciones de Gaga, esta es la única que ya ha podido escucharse de forma oficial, llevando como título el nombre de la revista ficticia que dirige Miranda Priestly (Meryl Streep) en la película. Probablemente, el tema en colaboración con Doechii aparezca en uno de los momentos más importantes de la trama.

Otras canciones que suenan en la película