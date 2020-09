Miley Cyrus cuenta lo mal que lo pasó tomando ayahuasca

Miley Cyrus ha renacido de sus cenizas cual ave Fénix. Para su actuación en los MTV VMas se subió a una bola de demolición muy parecida a la que la catapultó a la fama para interpretar 'Midnight Sky' en lo que pareció una especie de homenaje a la Miley más salvaje y gamberra.

La cantante, que durante la cuarentena estuvo sumergida en un sinfín de entrevistas en directo con otros artistas desde el mini estudio que se montó en su casa, ha concedido una entrevista para el podcast de Joe Rogan (The Joe Reagan Experience) con quien habló de los momentos más mediáticos de su vida, como su divorcio con Liam Hemsworth, del que asegura que salió como "la mala de la película".

SE CONSIDERA 'PESCETARIANA'

Cyrus también abordó temas como el veganismo, que explica que ha abandonado porque su "cerebro no funcionaba bien". Fue hace más de un año, ya que la cantante ha explicado que fue Liam Hemsworth quien le cocinó su primer plato de pescado tras la dieta. "Me siento realmente mal por comer pescado", dice la artista, que asegura que ahora se considera pescetariana. "Ahora me siento mucho más despierta que antes, creo que incluso llegué a estar desnutrida".

NUEVO PROYECTO: LIBROS INFANTILES

La cantante asegura que pronto dará el salto de la música a los libros infantiles, donde pretende abordar temas que no se suelen tratar a edades tempranas, como el abuso de las drogas y el alcohol, algo que apartó de su vida después de que la operasen de las cuerdas vocales.

"El alcohol nunca fue mi problema realmente, ahora evito beber porque me gusta despertarme al 110%. Pero nunca ha sido un problema para mí y no descarto tomarme una copa para celebrar algo en un futuro, aunque ahora me dan resacas brutales que me ponen la cabeza como un volcán", explica.

PROBLEMAS CON LOS EXCESOS Y LA AYAHUASCA

Tal ha sido la cantidad de problemas de Miley con las sustancias, que la cantante incluso probó a consumir ayahuasca para deshacerse de esas adicciones, guiada por un experto en la práctica. Sin embargo, a juzgar por sus sensaciones, no fue una experiencia muy gratificante.

"El guía metió su mano en mi garganta, ‘sacó’ a todos los animales que me había comido y me hizo vomitarlos. Aunque allí yo no vi a ningún animal, solo me vi a mí misma echando las agallas, algo que no fue muy divertido", finalizó.