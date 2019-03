Miley Cyrus tiene "lo mejor de los dos mundos" pero se queda con uno: ¡el de Hannah Montana!

Miley Cyrus ha vuelto a cambiarse el peinado y no ha dejado indiferente a nadie. La cantante, sintiéndose nostálgica, se ha convertido en Hannah Montana . Pero esta vez no le ha hecho falta peluca, se ha teñido el pelo de rubio platino y se ha cortado el flequillo volviendo a recrear su alter ego de Disney.

Miley Cyrus ha demostrado más de una vez ser muy camaleónica y, en los últimos años, ha pasado por diferentes looks muy comentados. Rompió Internet cuando se cortó el pelo, pero esta vez parece que ha vuelto a unir a toda la comunidad con tan solo dos palabras: Hannah Montana.

Es cierto que después de su época de desenfreno, ha retomado su relación con su pareja, Liam Hemsworth, ha sentado cabeza y se ha casado.

Lo que nadie se esperaba es que la joven volviese a ser, literalmente, Hannah Montana. Miley llevaba varias semanas muy nostálgica y recordando su época Disney junto a sus compañeros, y al parecer, la cantante no ha querido quedarse en solamente recordar 4 fotos...

Cuando Cyrus daba vida a Hannah, llevaba una peluca y se convertía en estrella del pop. "¿Sabéis qué chicos? Era muy difícil llevar una doble vida... ¡Así que he decidido que seré Hannah Montana para siempre! No han parado de hablar de ella esta semana...todo gracias a mí", bromeaba Miley en su instagram mientras desvelaba su nuevo look.

Además, ni corta ni perezosa, se ha declarado la reina del #10yearschallenge, colgando una foto de Hannah Montana y de su nuevo look demostrando que no ha cambiado nada en los últimos 10 años.

Los fans no se han podido mostrar más emocionados, compartiendo comentarios positivos y contentos de volver a la infancia y disfrutar de Hannah Montana de nuevo. Ella, además, ha hecho un 'remember' de una sus canciones más icónicas de Disney.